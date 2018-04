GOD STEMNING: Det så ut til at det ble et hjertelig møte mellom Nord-Koreas Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i grensebyen Panmunjom i natt, norsk tid. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Kan øyne løsning på 70 år lang konflikt: – Alt kan velte på møtet mellom Trump og Kim

Publisert: 27.04.18 09:41

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in holdt i natt norsk tid et historisk møte i grensebyen Panmunjom. – Tror det var et hjertelig møte, sier norsk forsker.

For første gang på 65 år krysset en nordkoreansk leder grensen mellom de to landene på Koreahalvøya . De to statslederne, som i teorien fortsatt er i krig, startet møtet med hjertelige smil og et solid håndtrykk.

– Jeg tror faktisk at møtet var hjertelig. Nord-Korea er for oss demonisert og Jong-un står for oss som den verst tenkelige diktator. Han er nesten djevelen selv, og det er derfor vanskelig for oss å forstå at de smiler og går av gårde hånd i hånd. For koreanere er dette derimot noe som rører dem dypt, sier Geir Helgesen, seniorforsker og direktør for Nordisk institutt for asiastudier ved Universitetet i København, til VG.

– Hvis to ledere kan snakke bra sammen og satser på at dette skal bli et positivt møte, så kan det ha en enorm betydning.

«En ny historie starter nå»

Etter at Nord-Korea startet med utviklingen av kjernefysiske sprengladninger har konflikten mellom de to landene, som har pågått i rundt 70 år, utløst frykt for en mulig atomkrig mellom nord og sør, og sistnevntes allierte USA.

Forholdet mellom de to statene på Koreahalvøya har imidlertid blitt bedre de siste månedene, og i gjesteboken der møtet ble avholdt i natt skrev Kim Jong-un at «En ny historie starter nå».

– Det baner veien for at noe faktisk skal skje fremover. Kanskje er det nesten en fordel at han er diktator, for når han kommer hjem og det skal skje noe nytt, så vil stort sett alle i systemet innrette seg etter hva Kim sier, mener Helgesen og legger til:

– Derfor har jeg en sterk tro på at ting kan skje veldig fort.

På møtet mellom Jae-in og Jong-un, som foregikk i det såkalte Fredshuset, sto blant annet nordkoreanske atomvåpen og en permanent fredsavtale mellom de to landene på tapetet.

USA kan velte lasset

At Nord-Korea kommer til å kvitte seg med atomvåpen og missiler i en håndvending har imidlertid hverken Helgesen eller Stein Tønnesson, asiaforsker på Institutt for fredsforskning (PRIO), noen tro på.

– Kim kommer ikke til å gi fra seg atomvåpnene. Det er de som har gitt ham hans posisjon og han trenger dem for å hindre angrep på seg selv, sier Tønnesson til VG.

Tønnesson har heller tro på at Nord-Korea kan komme til å forplikte seg til en langsiktig avvikling, under garanti om en fredsavtale som garanterer Nord-Koreas sikkerhet.

– Spørsmålet er om USA kan nøye seg med en slik avtale.

I starten av Juni skal den amerikanske presidenten møte Kim Jong-un. Tønnesson tror dette møtet kan være avgjørende.

– Alt kan velte på møtet mellom Trump og Kim. Det som kan skje, og som har skjedd tidligere, er at de to partene beskylder hverandre for å ha brutt avtalen.

USA har tidligere vært klare på at Nord-Korea må gi fra seg atomvåpnene, hvis ikke skal det bli krig eller sanksjoner som skal kvele den nordkoreanske økonomien.

– Trump og hans hauker, utenriksminister Mike Pompeo og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton, må være innstilt på å inngå en avtale som ikke er det de har ønsket tidligere, sier Tønnesson.

Et skritt mot et normalisert forhold

Helgesen tror at såfremt det blir et positivt utfall etter dagens møte på Koreahalvøya, så vil dette legge et visst press på Trump til at også hans møte får et positivt utfall.

– Han har allerede sagt at han velsigner at de to koreanske lederne snakker sammen om en fredsavtale, og det er et stort ønske i hele Korea. Det er mitt håp og min tro at tidspunktet nå er det riktige. Det er også muligens en god idé at det sitter en Trump i USA som er utradisjonell. Hvis møtet nå går bra er det store muligheter for at det kan bli et fornuftig møte også i juni, sier Helgesen.

Både Tønnesson og Helgesen håper nattens møte resulterer i ytterligere samtaler mellom Moon Jae-in og Kim Jong-un, som skritt for skritt normaliserer forholdet mellom de to landene.

– En erklæring i dag kan for eksempel peke på en rekke tiltak rettet mot kulturkontakt, idrettskontakt og kommunikasjoner. Jeg håper også det blir en enighet om at de skal møtes igjen. En serie toppmøter mellom de to lederne kan føre til en prosess med mer samarbeid, sier Tønnesson.