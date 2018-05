FUGLERAN: De tre ranerne fikk med seg nærmere 150 undulater og kanarifugler. Politiet fant fuglene i mannens leilighet. Foto: Polisen

Væpnede ranere i Sverige tok med seg over 100 undulater

Væpnet med pistol og kniv truet ranerne fuglepasseren og bandt ham med strips. Så stjal de med seg over hundre undulater og kanarifugler.

Nå er en 24-åring dømt til tre års fengsel for undulatranet, melder svenske Aftonbladet.

Fugler til salgs

Det var i slutten av januar at fugleeieren ble kontaktet etter at han hadde annonsert fugler til salgs. Han ga mannen adressen sin utenfor Uppsala, og møtte den mulige kjøperen, som hadde med seg ytterligere to menn.

De gikk inn til fuglene, og da skjedde det:

En av mennene trykket en pistol til fugleselgerens panne, og sa at han skulle dø, samtidig som en av de andre tok fram en kniv. De bandt ifølge tiltalen hendene hans med plaststrips, trakk en plastpose over hodet på ham og bandt bena med en ledning og foran munnen.

Så ga de seg til å rasere lokalet, og skal deretter ha stjålet om lag 150 undulater og kanarifugler.

Kom seg fri

Ransofferet klarte etter en stund å ta seg ut av lokalet, med hendene bundet, og varsle. Politiet fant knuste egg og to fugler som fløy løst i lokalet da de kom.

Politiet lyktes å pågripe en av gjerningsmennene, en 24-åring. Da de skulle ransake huset ble de møtt i døren av et tydelig fuglekvitter, og fant noen fugler løse i huset, andre i bur rundt i leiligheten.

Mannen ble tiltalt for grovt ran, men tingretten gikk bare med på vanlig ran. Han får likevel tre års fengsel. 24-åringen vedgår at han var der, men nekter for å ha gjort noe kriminelt, ifølge dommen.

