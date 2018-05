Politiker gikk av etter ulvedrap i Danmark

Publisert: 03.05.18 07:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-03T05:42:38Z

En video av en mann som skyter en ulv i Vestjylland har skapt store reaksjoner i Danmark.

En allerede opphetet ulvedebatt i Danmark har fått mer krutt etter at en ulv ble skutt og drept på en åker i Vestjylland 16. april, skriver Danmarks Radio .

To naturfotografer filmet hendelsen da en traktor, styrt av Liberal Alliances folketingskandidat Steffen Troldtoft, jaget ulven rundt på jordet. Videre kjørte en bil med vinduet rullet ned opp på siden. Sjåføren tok følgelig fram ei rifle og skjøt ulven fra bilvinduet.

66-åring siktet

Ifølge DR er en 66 år gammel mann i familie med Troldtoft siktet for å ha drept ulven. 66-åringen nekter straffeskyld og vil ikke uttale seg til media, men mannens advokat, Jan Schneider, mener at ulvens atferd kan ha utgjort en fare for folk.

– Nødverge er ikke kun en bestemmelse man kan bruke til å beskytte seg selv. Man kan også beskytte andre mennesker med den bestemmelsen, hvilket kan ha vært tilfelle her. Men det skal etterforskningen selvfølgelig avdekke, sier han.

Politiet i Danmark tror lite på nødverge i dette tilfellet. Politisjef ved Midt- og Vestjylland politidistrikt, Poul Østergaard, påpeker at den siktede satt i en bil.

– Umiddelbart har jeg vanskelig for å tro at ulven oppleves som truende når gjerningsmannen sitter i bil og skyter. Han kunne valgt å kjøre derfra. For hvem, eller hva, er ulven truende her? Det har vi ikke hørt noe om, sier han til DR.

Politiker gikk av

Den 34-årige politikeren Steffen Troldtoft har bekreftet overfor TV Midtvest at han var tilstede på åkeren, men nekter å ha noe som helst kjennskap til selve handlingen. Han avviser at han skal ha oppfordret til at ulven ble skutt.

- Jeg har ingen rolle i dette. Jeg pløyer åkeren og det er det. Jeg er ikke klar over at en ulv blir skutt, da jeg verken ser eller hører det, sier han til kanalen.

Likevel har Troldtoft valgt å trekke seg fra politikken og det liberalistisk partiet Liberal Alliance. Han hevder mediestormen mot ham har blitt brukt til å skade partiet, og at han derfor trer av for å verne dem. Han skriver mer om hvorfor han har tatt valget på sin Facebook-side .

Troldtoft har flere ganger vært åpen på at han og Liberal Alliance ønsker en lovendring i Danmark som gjør det lovlig å skyte ulv.

Sterke reaksjoner etter 200 års fravær

Skytingen skjer midt i en debatt om hvorvidt ulven har en plass i Danmark eller ei. DR skriver at det er første gang en ulv er blitt drept siden den gjenninnvandret landet etter 200 års fravær. Det skjedde rundt år 2012.

«Ulvedrapet», som saken omtales som i Danmark, har skapt voldsomme reaksjoner - da ulven er fredet. Den kan kun avlives dersom man handler i nødverge eller samme ulv gjentatte ganger har oppsøkt mennesker og husdyr. For sistnevnte trengs tillatelse fra den danske Miljøstyrelsen.

– Denne ulven utviser ikke noe som minner om aggressiv atferd. Den er forvirret, men først og fremst nysgjerrig, sier direktør for Skandinavisk Dyrepark på Djursland, Frank Vig Larsen, til DR.

Denne artikkelen handler om Ulv

Danmark

Dyr