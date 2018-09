STØTTER PRESIDENT: President Abdulla Yameens tilhengere markerer sin støtte før valget i hovedstaden Male. Foto: Reuters

Maldivere til skjebnesvangert presidentvalg midt under politisk krise

Lørdag ransakte maldivisk politi opposisjonens partikontorer. Søndag går maldiverne til valgurnene i et skjebnesvangert valg.

Maldivene er for mange best kjent som et ferieparadis. Men de siste fem årene har det utspilt seg en stadig større politisk krise i landet, som preger valget søndag.

I sentrum av den politiske stormen, står president Abdulla Yameen som stiller til valg for fem nye år. Det forventes at han vil forsøke å stramme grepet om makten om han vinner valget, som har fått kritikk av internasjonale observatører for manglende åpenhet.

Lørdag aksjonerte maldivisk politi mot opposisjonspartiets partikontorer. Ifølge maldivisk politi var det meldt om ulovlige aktiviteter og bestikkelser, men opposisjonen fastholder at det ikke hadde noen rasakningstillatelse, og at de tok seg inn i kontorene ulovlig, skriver The Maldives Independent.

The Washington post omtaler søndagens valg som en folkeavstemning over om demokratiet vil overleve i Maldivene.

Avgjørende valg

Maldivisk politikk har vært turbulent siden Maumoon Abdul Gayoom, som satt ved makten i 30 år, tillot demokratiske valg i 2008, og demokratiaktivisten Nasheed vant. Han tapte embetet til Abdulla Yameen, som er Gayooms halvbror, i valget i 2013 som opposisjonen mener var rigget.

Senere har Yameen vært involvert i den omfattende korrupsjonsskandalen som ble avdekket i 2016, der nesten 80 millioner dollar forsvant fra landets offentlig eide turistselskap. Opposisjonen anklager ham for underslag, og krever at han etterforskes og straffeforfølges, men han har selv nektet for at han er involvert i saken, ifølge The Maldives Independent .

De siste tre årene har det vært erklært unntakstilstand to ganger i Maldivene. Sist gang var i februar i år , da presidenten havnet i full konfrontasjon med høyesterett. Han nektet å akseptere en dom fra høyesterett om å frifinne ni politiske fanger og gjeninnsette tolv folkevalgte som hadde fått sparken. I tillegg ble to av landets fire høyesterettsdommere pågrepet.

Opposisjonen omtalte det som et statskupp, og det var store demonstrasjoner.

Menneskerettighetsaktivist: – Et turismeapartheid

Nye regler for stemmetelling

Regjeringen før valget introdusert nye regler for stemme-telling, som observatører sier vil forhindre dem fra å se stemmesedlene, ifølge Reuters.

Dette har ført til bekymring for om valget vil være rettferdig og gjennomsiktig.

– Det er åpenbart mange problemer med valgprosessen, men vi håper at folk får rom til å utøve sin grunnleggende rettighet, sier Ahmed Tholal, prosjektkoordinator for den lokale valgobservatørgruppen Transparency Maldives (TM), til Reuters.

– Når det er sagt, fortsetter situasjonen å være usikker og uforutsigbar, fortsetter han.

EU annonserte fredag at de ikke sender internasjonale valgobservatører til Maldivene, fordi valget ikke oppfyller de grunnleggende standardene for demokratiske valg, skriver The Washington Post . USA har truet med sanksjoner mot Maldivene hvis ikke valget går åpent og demokratisk for seg.

Maldivenes nasjonale valgsjef, Ahmed Shareef, sa lørdag at alle grep er tatt for å sikre et rettferdig valg.

– Så langt har vi tatt hensyn til det som opposisjonskandidatene har ønsket, innenfor det reguleringene og lovene lar oss, sa han ifølge avisen.

– Det mest fredelige valget

Øystaten Maldivene har få innbyggere, og bare 260,000 stemmeberettigede. Yameen vant det omstridte valget i 2013 med bare 6 000 stemmer. Dette etter at høyesterett annullerte det første valgresultatet, der Yameen kom på andreplass, og endret datoen for ny stemmeavgivning to ganger, ifølge AlJazeera.

Gulbin Sultana, som forsker på Maldivene ved Institutt for forsvarsstudier og -analser i New Delhi, sier til AP at dersom Yameen gjenvelges, vil demokratiet neppe bli forbedres.

– Det vil antakelig bety at mediene og de som er uenige med regjeringen vil måtte lide mer, sier han.

Regjeringspolitiker Ahmed Nihan, i Yameens parti, sier i følge AlJazeera at det bare er opposisjonen som forsøker å innstille frykt i folket.

– Vi vill forsikre oss om at dette valget er det mest fredelige dette landet har hatt, sier han, og forteller at han tror Yameen vil ville med et sunt flertall.