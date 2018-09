INGEN SMIL: En oppvartning helt etter protokollen for Recep Tayyip Erdogan og førstedame Emine i Tyskland, men ikke et smil å spore fra hverken dem eller det tyske vertskapet, president Frank-Walter Steinmeier og Elke Büdenbender. Foto: Scanpix

Rød løper til tross for kontroverser for Erdogan

UTENRIKS 2018-09-28T12:16:09Z

LEIPZIG (VG) Angela Merkel vil ta opp menneskerettigheter med Tyrkias president på Tysklandsbesøk. Men først fikk Erdogan full militær æresmottagelse og rød løper.

Publisert: 28.09.18 14:16

Statsbesøket fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (64) er mildt sagt kontroversielt i Tyskland , som har hatt et svært anstrengt forhold til Tyrkia de to siste årene.

Demonstrasjonene mot Recep Tayyip Erdogan startet allerede en uke før presidenten landet på Tegel flyplass i Berlin torsdag kveld, og selv vertskapet, Tysklands president Frank-Walter Steinmeier (62), har sagt at besøket ikke betyr en normalisering i forholdet mellom landene.

Statsminister Angela Merkel uttalte torsdag kveld at Tyrkias menneskerettssituasjon «fortjener kritikk», og har ifølge DW lovet å ta dette opp med den tyrkiske presidenten i samtaler.

Likevel, altså, Erdogan fikk full oppvartning med stram militær æresvakt og rød løper ved ankomst.

FAKTA: Saksøker tyrkiske myndigheter Den tysk-tyrkiske Die Welt -journalisten Deniz Yucel, som satt fengslet i Tyrkia i et år, saksøker den tyrkiske regjeringen for rundt 3,7 millioner norske kroner. Yucel og hans advokat mener saken vil sette et eksempel for andre journalister som har blitt fengslet uten skikkelige beviser. Yucel ble anklaget for å ha spredt terroristpropaganda og oppfordret til opprør. Rettssaken forventes å starte i slutten av september. (Kilde: NTB)

Økonomiske motiv

Stemningen mellom Tyskland og Tyrkia ble kraftig forsuret etter det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia for to år siden, som har fått myndighetene til å opptre aggressivt mot krefter utenfra, og blant annet har resultert i at fem tyske journalister sitter fengslet i Tyrkia.

Likevel forblir Tyrkia en sentral handelspartner for Tyskland. Erdogan vil at Tyskland og EU skal bidra til å løse landets økonomiske problemer, mens Tyskland og EU stoler på at Tyrkia skal redusere strømmen av flyktninger til Europa.

I Leipzig selger Ahmed grønnsaker i øsende regnvær på torget. Han, som er kurder fra Tyrkia, synes ikke Merkel burde tatt imot president Erdogan, sier han til VG.

– Jeg ønsker ham ikke velkommen. Når familien min har vært på flukt før vi kom hit til Tyskland, er det på grunn av Erdogan, mener Ahmed, som ikke vil identifiseres med etternavn fordi han frykter represalier fra tyrkiske myndigheter.

Møte med bismak

På fredagens felles pressefoto med Erdogan, Steinmeier og deres respektive koner, er det ikke et smil å spore hos noen av partene, påpeker flere tyske aviser.

I sommer gikk Erdogan så langt som å anklage tyske tjenestemenn for å oppføre seg som nazister, og under Tysklandsbesøket har presidenten allerede rukket å offensivt overlevere Merkel en liste over 69 tyrkere i tysk eksil, som han vil ha utlevert til hjemlandet, skriver tyske Bild og tyrkiske Yeni Azir.

– De trenger pengene hans. Derfor går Merkel og co. med på hva det skulle være, mener Ahmed i Leipzig, og gnir fingrene på høyrehånden sammen for å understreke at det er snakk om verdier.

Til sammen bor cirka 4 millioner mennesker med tyrkisk herkomst i Tyskland. Rundt 1 million av dem er kurdere, noe som gjør Tyskland til det landet utenfor Tyrkia med både størst kurdisk diaspora, og størst tyrkisk diaspora.

FAKTA: Tyske sanksjoner mot Tyrkia: Etter det mislykkede kuppet i 2016 innførte Tyrkia unntakstilstand, og Tyskland svarte med økonomiske sanksjoner mot Erdogans regjering. Sanksjonene ble innført i juli 2017 og innebar en eksportbegrensning på 1,5 milliarder euro for varer til Tyrkia. Da Tyrkia i juli 2018 hevet unntakstilstanden, hevet Tyskland sanksjonene. (Kilde: NTB)

– I diplomatiets navn

Ekteparet Karin og Peter Bush har som tyskere flest fulgt med på fredagens nyheter om statsbesøket, når VG treffer dem i sentrum av Leipzig.

De har ikke sansen for Tyrkias presidents politikk, men mener likevel det er riktig av tyske myndigheter å invitere han.

– Hvis vi ikke hadde ønsket han velkommen, ville det bare gjort vondt verre. I diplomatiets navn bør man ha en dialog også med dem man ikke har et meningsfellesskap med, enten det er Putin eller Erdogan. Men de hadde kanskje ikke trengt å legge ut den røde løperen for han, sier Peter Buch, til VG i Leipzig.

Merkel uteblir fra bankett

Fredag kveld er det planlagt en stor statsbankett for Erdogan på Bellevue-slottet, med 300 inviterte gjester. Angela Merkel skal ifølge en pressetalsmann for regjeringen ikke delta på sammenkomsten, skriver Bild.

Flere opposisjonspolitikere har allerede varslet at de vil boikotte statsbanketten i protest mot menneskerettighetsbrudd i Tyrkia.

Lørdag reiser Erdogan videre fra Berlin til Köln. Både fredag og lørdag er det planlagt store demonstrasjoner der flere titusen mennesker er ventet å delta.