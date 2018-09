Senatets justiskomite sier trolig ja til Kavanaugh

UTENRIKS 2018-09-28T13:43:12Z

NEW YORK (VG) Senatets justiskomité sier etter alt å dømme ja til nominasjonen av Donald Trumps overgrepsanklagede høyesterettsdommer-kandidat Brett Kavanaugh.

Publisert: 28.09.18 15:43 Oppdatert: 28.09.18 16:17

Det ble klart etter at den moderate republikaneren Jeff Flake, en hard kritiker av president Donald Trump , sendte ut en pressemelding hvor han bekreftet at han sier ja til nominasjonen.

Arizona-senatoren var den republikaneren som partiet ikke hadde helt kontroll på med tanke på hva han ville ende på.

I et oppsiktsvekkende øyeblikk etter at Flake sendte ut meldingen sin, ble han konfrontert av to illsinte kvinner ved en heis inne i høringsrommet.

En av kvinnene fortalte at hun selv var blitt voldtatt.

– Det er hva du forteller kvinner i Amerika, at de ikke betyr noe. De skulle ha holdt det for seg selv fordi selv om de forteller sannheten, så vil du hjelpe mannen til å få makt uansett, sa en av kvinnene til Flake.

– Se på meg når jeg snakker til deg. Du forteller meg at overgrepet mot meg ikke betyr noe, sa kvinnen til Flake.

Senatoren svarte at han forsto kvinnene, og at han ville komme tilbake til dem.

Flake og komiteen hørte torsdag sterke vitnemål fra Kavanaughs første anklager, Christine Blasey Ford, og Kavanaugh selv.

Fredag går komiteens nestleder, demokraten Dianne Feinstein, til angrep på Kavanaugh for måten han oppførte seg under høringen.

Feinstein sier at hun var sjokkert.

– I mine 25 år i denne komiteen har jeg aldri sett en kandidat for noen posisjon oppføre seg på denne måten. Jeg har aldri sett noen som ønsker å bli utnevnt til den høyeste posisjonen i landet oppføre seg slik. Han brukte like mye politisk retorikk som mine republikanske kolleger, sier Feinstein.

Jeff Flake sier at det ikke var en enkel beslutning for ham.

Selve Senatet tar den endelige beslutningen om Kavanaugh blir den niende vippestemmen i USAs høyesterett.

Justiskomiteen Chuck Grassley sier at han fant begge vitnene troverdige. Han forsvarer beslutningen om å ikke la FBI etterforske anklagene fra de tre ulike kvinnene, fordi han mener at de uansett ikke vil komme med en konklusjon.

Dette er tidligere FBI-agent og nå jurist, Asha Rangappa, uenig i. Hun sa følgende til VG i går amerikansk tid:

– FBI ville foretatt avhør med relevante vitner og folk som kunne underbygge eller motbevise påstandene. Det ville ikke vært en kriminaletterforskning. Men med disse avhørene ville folk måtte forplikte seg til sine historier, fordi det å lyve til FBI er en forbrytelse.

Alles øyne er nå rettet mot de to kvinnelige, republikanske senatorene Lisa Murkowski og Susan Collins.

Trolig må begge vende tommelen ned i selve Senatet for at Kavanaugh ikke blir USAs niende høyesterettsdommer.

Orrin Hatch (R) i justiskomiteen sier at Kavanaughs bakgrunn er plettfri - og at det er mistenkelig at de tre kvinnene sto med sine mer enn 30 år gamle anklager helt på tampen av denne prosessen.

– Vi kan ikke bruke mer tid på at det kommer frem enda flere svertekampanjer mot Kavanaugh. Vi kan ikke dra han og familien gjennom dritten. Vi må stoppe dette sirkuset. Jeg personlig er lei av dette spillet, sier Hatch, tidligere leder av justiskomiteen.