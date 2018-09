TRUMP-SPARK: Meghan McCain er den eldste av de tre barna til Cindy og John McCain Foto: CHRIS WATTIE / X01909

John McCains datter med spark mot Trump

2018-09-01

Mens president Donald Trump tilbrakte lørdagen på golfbanen, fikk han sylskarpe meldinger fra talerne i senator John McCains begravelse. Før sin død gjorde McCain det klart at presidenten var uønsket i begravelsen.

Publisert: 01.09.18 21:05

– John McCains Amerika har ikke noe behov for å bli «great» igjen. Amerika har alltid vært «great», sa datteren Meghan McCain ved sin fars båre med direkte referanse til president Donald Trumps slagord under valgkampen.

Hun fikk applaus fra gjestene i en fullsatt Washington National Cathedral. Der var blant andre de tre tidligere presidentene Obama, Bush og Clinton. Presidentens datter Ivanka Trump var der med ektemannen Jared Kushner. Det var også Trumps nære medarbeider Kellyanne Conway og det meste av USAs sentrale ledere. Men presidenten var ikke velkommen.



Når Donald Trump har gått runden på Trump National Golf Club i Virginia og skrur på tv, vil han se at hans favoritt kanal Fox News slår fast at både John McCains datter og ekspresident Barack Obama benyttet anledningen til å gi tydelige meldinger om at McCains Amerika er noe helt annet enn det president Trump står for.

– Vi er samlet her for å feire amerikansk storhet – den ekte tingen, ikke billig retorikk fra menn som aldri vil komme i nærheten av det offeret han var så villig til å gi, sa Meghan McCain.

Hun er den av senatorens syv barn som har vært mest synlig i offentligheten. Meghan McCain har blant annet jobbet for Fox News, mens tre av brødrene har fulgt familietradisjonen og valgt en karriere i forskjellige deler av forsvaret. 33 år gamle Meghan jobber nå for ABC News og er blant annet programleder i programmet The View.

Flere avskjeder

USA har i flere dager tatt farvel med senatoren som var krigsfange i Vietnam i fem år.

Mer enn noen annen republikansk politiker har John McCain stått opp mot president Donald Trump. Forholdet mellom de to ble for alvor ødelagt under Trumps valgkamp, da presidentkandidaten svarte på kritikk fra McCain med å fastslå at han ikke var en krigshelt.

– Jeg foretrekker soldater som ikke lar seg ta til fange, sa Trump.

Budskapet ble svært dårlig mottatt. John McCain er en krigshelt med fem års fangenskap i Vietnam bak seg. Krigsbakgrunnen har vært tema i alle minnetalene fra sentrale politikere og familiemedlemmer de siste dagene.

Sommeren 2017 fikk senatoren fra Arizona hjernekreft. Diagnosen kom mens Donald Trump kjempet som hardest for å skrote ekspresident Barack Obamas Obamacare.

Helseforsikringen til store deler av befolkningen var et av Obamas viktigste prosjekter og blant de første Trump gikk løs på da han overtok som president i januar 2017.

Med plaster over venstre øyenbryn som synlig tegn på den alvorlige sykdommen som hadde rammet ham, kom McCain fra sykesengen i Arizona til Washington D.C. for å stemme over forslaget om å skrinlegge forsikringen.

Det gikk «et gisp» igjennom rommet da McCain snudde tommelen ned og stemte nei til Trumps prestisjeprosjekt som senatet hadde diskutert i ukevis. Dermed endte avstemningen 51 – 49 for neisiden. Donald Trump gikk på et sviende nederlag.

– Vil at vi skulle heve oss

Ikke uventet har det også kommet kritikk fra sentrale demokrater ved John McCains båre.

Tidligere president Barack Obama fortalte at han overrasket da John McCain selv ringte ham i sommer og spurte om ekspresidenten ville tale ved hans båre. John McCain var motkandidaten da Obama ble valgt i 2008.

– Politikken vår, den offentlige debatt kan virke liten, ond og smålig, full av fornærmelser og falske kontroverser. Det er politikk som later som om den er modig og tøff, men som oppstår ut av frykt. John oppfordret oss til å heve oss over det, sa Obama.



Hans visepresident Joe Biden var en av John McCains nærmeste venner. De sto politisk langt fra hverandre, men beholdt respekten og vennskapet i mange tiår.

Biden talte i en seremoni i Senatet fredag. Også han hintet tydelig til Donald Trump og klimaet i amerikansk politikk.

– Johns historie er bygd på respekt, anstendighet og grunnleggende rettferdighet. Den er bygd på motstand mot bruk av makt, sa Biden.

– Den siste gangen John var i Senatet, hva kjempet han for da? Han kjempet for å gjenopprette det vi kaller alminnelig orden. Han ville at vi skulle begynne å behandle hverandre skikkelig igjen, slik vi pleide å gjøre, sa den tidligere visepresidenten.

Gravlegges søndag

Først i morgen får John McCain sitt siste hvilested på den amerikanske marinens gravsted i Annapolis i Maryland.

Han etterlater seg en stor familie: John McCain adopterte de to sønnene til sin første kone Carol. Doug (58) er pilot og Andy (56) er forretningsmann. Datteren Sidney (51) jobber i musikkbransjen. Hun var ett år da faren ble skutt ned over Vietnam og tatt til fange. Cindy og John McCain har tre barn. Meghan (33), Jack (32)og Jim (30) er begge i forsvaret. Bridget (27) er adoptert fra Bangladesh etter at Cindy McCain møtte henne som baby på en reise i landet. Moren Robert (106) deltok også i begravelsen.