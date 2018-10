1 av 4 TYDELIG BESKJED: En bulldog bruker en «tissestasjon» tydelig markert med et bilde av brexit-general Boris Johnson. Henry Nicholls / Reuters

Voffor kan vi ikke bli i EU?

Søndag fylte hundrevis av bjeffende demonstranter Londons gater for å markere sin motstand mot brexit.

– Vi vet at brexit vil bli en katastrofe for Storbritannias mennesker, men det kan også bli like ille for våre kjæledyr, sier Dominic Dyer til The Independent .

Han er dyrevernsaktivist og en av dem som står bak den lett- og firbeinte demonstrasjonen i London. Målet er enkelt: En omkamp om brexit.

Den har fått navnet «Wooferendum» – en sammenslåing av ordene woof ( bjeff ) og referendum ( folkeavstemning ). Det er bare ett av mange, vanskelig omsettbare ordspill fra demonstrantenes egenreklame ( «It’s time for us to get pawlitical and take a stand and send Brexit to the doghouse» er et annet eksempel hentet fra nettsidene).

Tross den relativt lystige tonen ønsker initiativtagerne å skape blest rundt alvorlige tema som angår Storbritannias 54 millioner kjæledyr.

– Hvis brexit forårsaker en økonomisk resesjon lik den i 2008 kan vi forvente at levestandarden stuper, noe som vil tvinge mange til å gi opp kjæledyrene sine, og det vil sette ideelle organisasjoner og dyremottak under enorm press, fortsetter Dyer.

I tillegg frykter demonstrantene en stor mangel på veterinærer, ettersom omtrent halvparten av dem som er registrert i Storbritannia i dag kommer fra utlandet, og i hovedsak EU.

Dessuten er det ikke bare menneskers bevegelsesfrihet som vil rammes ved brexit. Også dyr vil få langt større vansker med å krysse grensene.

– Dette er bare en av tingene folk har tatt for gitt, og som nå forsvinner, sier Anthony Robinson (48) til nyhetsbyrået AFP.

Han marsjerte søndag sammen med Fred, en to år gamle corgi.

Etter folkeavstemningen i 2016 har kravet om en andre folkeavstemning blitt stadig sterkere, og hundenes Wooferendum march er en slags oppvarming til en større demonstrasjon planlagt den 20. oktober, der det er ventet at så mange som 100.000 mennesker kan delta.

Theresa May har sagt tydelig at det ikke blir aktuelt med noen ny avstemning. Søndagens demonstranter planlegger likevel å overrekke underskrifter fra hunder og eiere på statsministerens kontor i Downing street, etter en samling med taler ved Parliament square.

– I en kampanje må du bruke alle virkemidler som hjelper, sier Alastair Campbell, tidligere talsperson for daværende statsminister Tony Blair, til AFP. Han kom i følge med sin fem år gamle cavalier Skye.