BETENKTE: Begeistringen fra i fjor sommer er borte. Nå er tonen mellom Frankrikes president Emmanuel Macron og USA president Donald Trump mindre lystig. Spesielt etter at Macron lanserte ideen om en egen europeisk hær. Foto: CARLOS BARRIA / X90035

Franske medier: Anstrengt tone mellom Trump og Macron

UTENRIKS 2018-11-10T12:01:47Z

PARIS (VG) Frankrike vil ha en europeisk hær for å beskytte Europa mot Russland, Kina og USA. President Donald Trump er fornærmet-

Publisert: 10.11.18 13:01 Oppdatert: 10.11.18 13:24

Offisielt er atmosfæren mellom Frankrikes og USAs presidenter god, men, ifølge fransk presse, skal tonen mellom de to likevel ha surnet litt etter at president Emmanuel Macron kom med sitt overraskende utspill.

Like før han satte seg på flyet til Frankrike og markeringen av at det er 100 år siden slutten på 1. verdenskrig, slo USAs president tilbake. Trump meldte på Twitter at president Emmanuel Macrons ønske om å etablere en europeisk hær for å beskytte Europa, også fra USA, var en fornærmelse. Nå har de to tidligere så gode politiske vennene to dager på prøve å forstå hverandre og oppklare eventuelle misforståelser.

President Emmanuel Macron og Donald Trump spiste lunsj sammen i Elyseepalasset lørdag, søndag møtes de igjen da flere av verdens statsledere har satt hverandre stevne i Frankrikes hovedstad, Paris. Anledningen er at det søndag 11. november er på dagen 100 år siden våpenhvilen som gjorde slutt på 1. verdenskrig, ble undertegnet.

Den franske nyhetskanalen France24 melder at uenigheten mellom Trump og Macron kan komme til å overskygge markeringen av slutten på det som på engelske ble kalt The Great War, på fransk La Grand Guerre. Innpå 18 millioner mennesker mistet livet i løpet av de drøyt fire årene krigen varte, fra 1914 til 1918.

Emmanuel Macron ønsker å bygge en hurtigreaksjons styrke som kan hindre overraskende militære angrep på land i Europa. En styrke bestående av soldater og våpen fra ni europeiske land. En hær som skal operere uavhengig av NATOs militærmakt.

Samtidig som Macron ønsker en slik europeisk hærstyrke, vil Frankrike oppfylle vedtaket om å øke de franske forsvarsutgiftene. Dette for å kunne oppnå NATOs målsetting om at alle NATO-land skal bruke to prosent av sine BNP på en modernisering av de respektive landenes forsvarsevne.