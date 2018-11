LANDEMERKE: Røyk stiger opp fra brennede skrot ved Triumfbuen på Champs Élysées lørdag kveld. Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

130 arrestert og 25 skadet i voldsomme bensindemonstrasjoner

2018-11-25

Bare i Paris ble 69 arrestert i de voldsomme «gule vester»-demonstrasjonene lørdag. 25 skal være skadet.

Publisert: 25.11.18 04:29

For andre helg på rad samlet store folkemengder seg i flere byer i Frankrike for å demonstrere mot et forslag om å øke bensinprisene.

Innenriksminister Christophe Castaner fortalte lørdag kveld at totalt 106.000 hadde deltatt i «gule vester»-demonstrasjonene i landet den dagen. 130 er arrestert, 69 av disse i Paris. Politiet i Paris oppgir at 25 er skadet, hvorav fem politibetjenter, ifølge Le Monde .

Ifølge Le Figaro var opptøyene i Paris sentrert ved Champs-Élysées, der det var forbud mot å samles, Det ble også flere sammenstøt mellom demonstrantene og ordensstyrkene fra politiet. Myndighetene hadde tidligere varslet at 3000 politifolk var parate til å møte demonstrantene i Paris. Demonstrantenes antall i byen ble anslått til 8000 rundt klokken 12 lørdag, hvorav 5000 på Champs-Élysées.

Le Monde beskriver området sent lørdag kveld som preget av svart røyk som stiger fra en slags barrikade – en haug med kasserte protestplakater, bannere og søppelkasser som brenner. Noen roper slagord, andre synger nasjonalsangen.





















1 av 9 En demonstrant kaster materiale på et bål på Champs Élysées lørdag. FRANCOIS GUILLOT / AFP

Politiet tok i bruk tåregass for å spre demonstrantene tidligere på dagen. Det var kun gitt tillatelse til å samle seg på Champ-de-Mars, men dit ville ikke demonstrantene. Avisen sier alt foregikk fredelig fram til klokken 10.17, da den første tåregassgranaten skal ha blitt kastet.

Le Monde skriver at det på ettermiddagen kun var et lite mindretall av demonstrantene som kan beskrives som ekstreme og voldelige. Menneskene de snakker med mener politiet overdrev bruken av makt og vold.

Castaner sa på en pressekonferanse tidligere lørdag at Marie le Pen, leder for Rassemblement National, sto bak oppfordringen til å samle seg på Champs-Élysées, og indirekte ansvarlig for volden fra høyreekstreme på stedet. Le Pen på sin side kalte dette «stakkarslig og uærlig».

Statsminister Emmanuel Macron gikk hardt ut i en Twitter-melding lørdag kveld, og skrev:

«Takk til ordenspolitiet for deres mot og profesjonalitet. Skam over de som gikk til angrep på dem. Skam over de som utøvde vold mot journalister og andre borgere. Skam over de som har forsøkt å avskrekke de folkevalgte. Det er ikke plass for slik vold i vår republikk.»

Bakgrunnen for demonstrasjonene er at regjeringen har foreslått å øke avgiftene på bensin og diesel med henholdsvis 1 eurocent (8 øre) og 4 eurocent (32 øre). Demonstrantene kalles «gule vester» fordi mange er ikledd gule vester eller jakker.

Ifølge The Guardian ble to drept og over 600 skadet da 280.000 demonstranter samlet seg rundt om i Frankrike forrige helg.