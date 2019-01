SMILENDE: Theresa May så ut til å være i godt humør søndag. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Kilder til avis: Ingen løsning på Mays store problem

Theresa May har de siste dagen hatt fokus på å samle sitt eget parti, skriver The Guardian. Men en løsning på brexit-problemet som splitter dem skal hun ikke ha kommet med.

Søndag kveld holdt den britiske statsministeren en telefonkonferanse med medlemmer av sin regjering. Ifølge The Guardians kilder skal det ha vært enighet om at May må forsøke å finne endringer mange nok kan akseptere rundt det såkalte irskeproblemet.

Noe særlig konkret skal derimot ikke ha kommet ut av samtalen.

– Det ble ikke foreslått noen faktiske løsninger, sier en av kildene.

Irske-problemet handler kort fortalt om at skilsmisseavtalen May har forhandlet frem med EU har en reserveløsning for grensen mellom Irland og Nord-Irland, som automatisk slår inn dersom man i løpet de første to årene etter utmeldingen ikke blir enige om en ny frihandelsavtale.

Den kontroversielle reserveløsningen er forhandlet frem for å sikre at det aldri vil bli behov for nye sperringer langs grensen mellom Irland og Nord-Irland. Men løsningen har møtt massiv kritikk i Underhuset, der mange av de folkevalgte frykter at den skal bli en felle som fanger Storbritannia i en omstridt tollunion med EU på ubestemt tid.

– Motstanderne mot dette frykter å havne i en underdanig situasjon der EU dikterer alle betingelsene, sier førstelektor og Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

Utbryterparti

Rundt klokken 16.30 mandag møter May i Underhuset i det britiske parlamentet for å si hva regjeringens videre plan for brexit er, etter at «skilsmisseavtalen» de hadde forhandlet frem med EU i forrige uke ble nedstemt med historisk stor margin. Noe du kan se her:

Etter at May overlevde et mistillitsforslag i etterkant av brexit-nederlaget, sa hun at hun nå ville ha samtaler både internt i partiet og med partiledere fra opposisjonen.

Her kan du se hva hun sa da hun overlevde:

Det er uklart nøyaktig hva slags «plan B» Theresa May vil presentere i dag, men innad i regjeringen skal det være bred enighet om at strategien må være å overtale de fra deres eget parti, Det konservative partiet, samt de fra støttepartiet DUP, som forrige uke stemte mot hennes forslag til Brexit-avtale.

Det skal ifølge flere britiske medier også ha vært May sitt klare fokus de siste dagene. Hun er redd for en ødeleggende splittelse av partiet etter at flere erfarne partifeller har leflet med tanken om å danne et utbryterparti dersom Theresa May skulle finne på å støtte en tollunion, slik det største opposisjonspartiet Labour ønsker.

– Holder ikke

Kan hun derimot klare å finne en løsning på irske-problemet som skeptikerne i partiet kan leve med, er sjansene ifølge internasjonal handelsminister Liam Fox «overveldende» for at hun også kan få flertall for en brexit-avtale.

– Mange av mine kolleger i Underhuset har sagt at dersom vi gjør endringer her, så er de villige til å stemme for avtalen, sier Fox.

Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg er ikke like overbevist om at dette vil være nok, selv om dette er det viktigste stridsspørsmålet for mange.

– Med mindre hun kan si at EU har snudd fullstendig på dette, så holder ikke dette i Underhuset. Husk at hun skal lokke mange over på sin side. For å klare det trenger hun mer enn en nordisk manøvrering, fordi dette handler om mer enn bare dette ene problemet.

Skylapper

Han mener et stort problem for May og regjeringen er at ingen ser ut til å ha oversikt over hva slags alternativ som faktisk kan gi flertall.

– Sannheten her og nå er nok at saken står fast, rett og slett. Det er et veldig dårlig utgangspunkt. Spesielt når man ser på kalenderen, sier Bratberg.

29. mars går fristen ut for å få på plass en avtale. Skjer ikke det vil britene forlate EU uten, og da kan det fort bli kaos. En mulig midlertidig løsning er å utsette utmeldelsen. Bratberg mener det er det mest sannsynlige scenariet akkurat nå.

– Per nå er en sånn løsning helt i det blå, og den vil ikke komme trillende av seg selv.

– Ingenting så langt tyder på at May vil foreslå en utsettelse. Hva tenker du om det?

– Hun har vist en utrolig standhaftighet ved å holde fast på sin plan. Det til tross for at hun ble nedstemt så kolossalt forrige uke. Kanskje står hun på det. Men da er det en standhaftighet med skylapper. For dersom hun ser seg rundt så ser hun at hun ikke kommer noen vei, avslutter Bratberg.