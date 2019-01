MISTET DATTEREN: Michelle Root møter VG hjemme hos en venninne i Arizona. Hun støtter Donald Trump og sier at han viser ekte medfølelse når hun snakker med ham, i motsetning til senatorer og stabsansatte på Capitol Hill i Washington D.C. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trumps «shutdown»: – De vil få det til å se ut som vi er sinnssyke

MESA, ARIZONA (VG) Michelles døde datter er en av årsakene til Donald Trumps shutdown. USAs president påstår nemlig at 21 år gamle Sarah Root «ble ofret på alteret for åpne grenser».

Trump vil ikke åpne deler av det amerikanske statsapparatet før han får 5,7 milliarder dollar av kongressen til å bygge og oppgradere stålgjerder på grensen mot Mexico .

800.000 av USAs føderale arbeidere har gått uten lønn siden før jul. I kveld norsk tid skal Senatet stemme over to forslag for å få slutt på nedstengingen. Ingen av disse er forventet å få det nødvendige flertallet.

I sin tale til nasjonen sist lørdag sa Trump at familiene til dem som er drept av det han kaller «illegale aliens», er en viktig årsak til at USA må bygge en grensebarriere.

Root-familien er en av dem Trump snakker om. Den samme dagen som hun hadde bestått eksamen fra universitet Nebraska Bellevue i januar 2016, var hun på vei hjem i sin egen bil.

I et lyskryss smalt en pickup i henne bakfra. Sarah Root, med en fersk bachelor i strafferett og livet foran seg, ble erklært død på sykehuset tre dager senere.

Gjerningsmannen fra Honduras var i USA ulovlig. Han hadde kappkjørt i gatene, uten lappen, og med tre ganger lovlig promille.

– Jeg er stolt over vår president for at han står på prinsippene sine. Det kan ikke være enkelt å ha majoriteten av kongressen imot seg. En mur vil ikke løse alt, men den vil virke avskrekkende, sier Michelle Root til VG i sofakroken i Mesa i Arizona.

Tårene triller mens hun forteller om Sarah, som hun kaller «ekstremt hardtarbeidende, bortskjemt og veldig lykkelig». Sarah var en ung donor som reddet minst et annet liv da seks av hennes organer ble gitt bort.

Sarahs drapsmann er fortsatt på frifot. Edwin Mejia (nå 22) ble nemlig sluppet mot en kausjon på 5000 dollar. Det er tre år siden. Mejia er på mest etterlyst-listen til ICE (etaten med ansvar for toll- og immigrasjonslover ).

– Jeg støtter presidentens shutdown 100 prosent. Men den burde ikke ramme vanlige arbeidere. Det Trump burde gjøre, selv om jeg vet at det er umulig, er å ta lønnen til kongressmedlemmer og senatorer som ikke vil ha sikkerhet ved landegrensene. Jeg vil ikke at mine skattepenger skal gå til lønn til dem som ikke vil beskytte meg. De ville ikke beskytte min datter.

Hun mener at hun og andre pårørende blir urettmessig angrepet av venstresiden for det de sier.

– De vil få det til å se ut som vi er sinnssyke, at vi ikke vet hva vi snakker om, at vi dikter opp ting. De sier at det ikke er en krise på grensen. Men kan de virkelig si det til Border Patrol-agentene på grensen som kjemper med dette hver dag? Kan de si det til meg som har mistet en datter?

Stemmen brister igjen. Så spør vi om hva hun tenker om innvandring generelt. Hun understreker sterkt at hun ønsker – og er positiv – til innvandring. Hun forteller at hennes svigermor kom til USA på lovlig vis «og er stolt av det».

– Jeg tror ikke at du er stolt når du sniker deg inn landet. Du bryter loven ved å snike deg inn og være her illegalt. Dette har alltid vært mitt syn.

Hun ble frustrert da hun så fjorårets opprør mot Trump-administrasjonens nye nulltoleransepolitikk, hvor de splittet barn og foreldre som tok seg inn i USA ulovlig.

– Selvsagt har jeg sympati med dem som blir separert. Men jeg ble separert fra Sarah permanent. Disse blir gjenforent senere. Og jeg valgte aldri å ta med mitt barn på en reise av det omfanget som de gjør.

Gjenforeningen av migrantfamilier startet først da en føderal dommer beordret Trump-administrasjonen til å gjøre det.

– Mange mener at Trump kun vil ha muren av forfengelighet?

– Hvorfor er det forfengelig å beskytte amerikanske statsborgere? Venstresiden sier også at det en iscenesatt krise. Jeg svarer bare: Er min datters død iscenesatt? Jeg har ingen flere bilder jeg kan ta sammen med henne. Jeg har ingen flere fotballkamper jeg kan se sammen med henne og bli i ekstase over. Jeg kommer aldri til å se henne gå ned midtgangen for å gifte seg. Det er vår realitet.

De siste tre årene har Michelle møtt Trump flere ganger enn hun kan huske. Hun har besøkt ham i Det hvite hus. Den første gangen Trump ville fortelle familiens historie, fikk hun en telefon fra presidentens seniorrådgiver Stephen Miller.

Dette er nedstengningen # 22. desember 2018 ble deler av USAs statsapparat stengt, da president Donald Trump nektet å godkjenne et budsjett som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico. # 9 av 15 departementer og en rekke andre myndigheter er helt eller delvis stengt. Det går blant annet ut over både politi, offentlig transport, parker og museer. # Den såkalte «shutdown» nå den lengste i USAs historie. Dette er den tredje såkalte shutdown under Trump. Under de to forrige hadde hans parti, det republikanske partiet, flertallet i begge kamrene i Kongressen, både Senatet og Representantenes hus. Nå har demokratene flertall i Representantenes hus. # Trump har kommet med et forslag til løsning som demokratene pr. nå har avvist. Dette inkluderer blant annet en midlertidig løsning for 700 000 unge mennesker, såkalte «Dreamers», som ble fraktet inn i USA ulovlig av sine foreldre mens de var små barn. Trumps forslag betyr at disse unge menneskene beskyttes i tre år.

Miller er en sterk motstander av innvandring og er den som skriver disse delene av Trumps taler. «Sarah Root var nok et amerikansk liv som ikke var verdt å beskytte. Hun var enda et barn som ble ofret på alteret for åpne grenser», sa Trump.

– Bare det at han var så respektfull at han ba om tillatelse, satte meg helt ut, sier Michelle, som stemte to ganger på Barack Obama som president. Nå er hun Trump-supporter.

– Han er alltid så sympatisk og empatisk. Han lytter. Han ser meg rett i øynene når jeg snakker.

Datterens død og hennes kamp fikk senatorer fra Iowa , hvor familien kommer fra, til å fremme lovforslaget «Sarahs lov» som gir ICE fullmakt til å pågripe personer som er i landet ulovlig og som er siktet for kriminelle handlinger.

Mejia har et rulleblad og har kommet inn i USA minst to ganger. En av gangene ble han pågrepet. Han fikk bli.

Men en rekke undersøkelser og statistikk viser at udokumenterte immigranter ikke begår mer kriminalitet enn borgere s om er født og oppvokst i USA.

Sarahs familie har samlet inn 20.000 dollar i dusør til den som bidrar til at Mejia blir pågrepet.

– Jeg ønsker ham ikke død lenger, slik jeg gjorde i begynnelsen. Det vil være for enkelt for ham. Jeg ønsker bare at han skal få lide for det han har gjort, sier Root.