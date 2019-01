Passasjer om den dramatiske togulykken: – Det ble helt stille

UTENRIKS 2019-01-03T03:26:57Z

Passasjerene om bord på ulykkestoget forteller om dramatikk, kaos og panikk i det ulykken skjedde.

Publisert: 03.01.19 04:26

Seks personer døde og 16 ble skadet i ulykken på Storebæltsbroen mellom Fyn og Sprogø onsdag morgen.

– Det kommer et veldig høyt brak, og hele siden på toget blir trykket inn. Alle rutene blir knust eller nærmest eksploderer inn i kupeen. Toget bremser selvfølgelig hardt. Så er det bare stille, og vinden står og suser inn, forteller Jonas Dam til DR.

Dam var en av 131 passasjerer om bord.

Trafikken på broen har vært stengt deler av dagen på grunn av kraftige vindkast. Da VG kjører over ved 19-tiden onsdag, er det fremdeles tett kø på grunn av de omfattende avsperringene, men den kraftige vinden har avtatt i styrke.

Mannskapene på stedet var onsdag kveld travelt opptatt med å få fraktet passasjertoget vekk fra sporet der ulykken skjedde

Politiet raser mot nysgjerrige bilister: Vis respekt!

– Hjelpen kom raskt

Selv kom Dam unna ulykken med en skadet en skadet hånd.

– Jeg tror at det kom en gjenstand inn gjennom vinduet som traff hånden min. Jeg er i tvil om hva det var, for det gikk så fort, forteller han til Danmarks Radio.

Nødetatene rykket ut klokken 07.30 onsdag morgen etter en melding om en ulykke på den såkalte lavbroen.

Ulykken er den verste togulykken i Danmark på over 30 år, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Dam forteller til DR at han opplevde at hjelpen kom raskt. Han sier det gikk noe tid før redningspersonell kunne komme inn, fordi de måtte skru av strømmen og lage gangbroer mellom kjørebanene og togsporene.

– Jeg vet at det ble lagt drypp med smertestillende i hånden min en time etter ulykken, men da hadde de allerede vært inne og sett etter dem som var hardest rammet. Jeg oppsøkte ikke hjelp før ting hadde falt til ro, for jeg så godt at det var andre som hadde mer behov for hjelp enn meg, sier han til DR.

Skulle ikke ta toget

Onsdag ettermiddag måtte politiet stenge broen på grunn av uoppmerksomme og nysgjerrige bilister. Til sammen ble 40 personer ble bøtelagt for å ha fotografert ulykkestoget.

Ifølge Ekstra Bladet ble toget truffet av en trailer med tomme ølflasker. Den skal ha løsnet fra en vogn på godstoget som kom i motsatt retning.

– Like etter vi kom på toget i Nyborg gikk det ikke lang tid før vi hørte et kjempebrak. Det kom lysglimt og røyk, og så stoppet toget opp, forteller Klaus Larsen til DR.

Larsen satt på toget med en kollega. De to skulle egentlig selv kjøre til Kastrup, men da broen ble stengt for biltrafikk på grunn av kraftig vind, bestemte de seg for å ta toget.

– Vi satt på en rad like utenfor toalettene. Vi reiste oss opp fort og forstod at vi hadde truffet et eller annet. Hva det var visste vi ikke, men det lå folk rundt omkring. Vi satt i midten av toget, så det var ikke der vi var verst rammet, forteller han til kanalen.

Det var sterk vind i morgentimene, opp mot 20,9 meter i sekunder fra nord. Det er imidlertid uvisst om været spilte inn på selve ulykken.

– Måtte klatre over de døde

Også 19 år gamle Simon Voldsgaard Tøndering var på toget.

– Vi måtte klatre over de døde som lå under alt rotet på gulvet for å hjelpe, sier han til avisen Politiken.

Tre vogner ble totalskadet i ulykken. Tøndering satt i en av dem.

– Vognen ble totalskadet, men det var mange flere skadede i vognen som var foran og bak. Folk fikk panikk, sier han.

19-åringen forteller at de måtte knuse ruten for å komme inn til vognen foran.

– Vi prøvde å hjelpe noen ut, den siste vi fikk ut var etter 45 minutter. Han hadde brukket både armen og ribbein, forteller Voldsgaard Tøndering.

Ifølge etterforskningsleder Jørgen Andersen var alle omkomne hentet ut fra ulykkestoget etter en times tid.

Onsdag kveld hadde politiet ennå ikke klart å identifisere de omkomne. Hverken kjønn, alder eller nasjonalitet på ofrene er kjent.

Politiet har varslet ny pressekonferanse torsdag morgen klokken åtte.