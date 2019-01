OVERLEVDE: Eksspion Sergej Skripal ble forgiftet av nervegift 5. mars i fjor. Foto: YURI SENATOROV / Kommersant Photo

Tenåringsjente fant Novitsjok-ofrene: – Folk gikk rett forbi

Da Sergei og Julia Skripal i mars kollapset bevisstløse om på en benk i Salisbury, var det 16 år gamle Abigail McCourt som først oppdaget at noe var galt.

Nå har 16-åringen for første gang uttalt seg om hendelsene knyttet til Novitsjok-forgiftningen av eksspion Sergej Skripal, til lokalradioen Spire FM.

McCourt, som var i området sammen med familien, trodde først at Sergej Skripal hadde fått et hjerteinfarkt. Hun varslet moren, som har bakgrunn som sanitetsoffiser, og sammen utførte de førstehjelp på de bevisstløse menneskene.

Ifølge radiokanalen benyttet McCourt seg av førstehjelp hun hadde lært på skolen, og la Julia Skripal i stabilt sideleie.

– På dette tidspunktet gikk folk rett forbi, og jeg tror ikke noen egentlig la merke til dem. Vi gikk bort til dem, og så utviklet det seg derifra, forteller Abigail til Spire FM.

Måtte testes

Det var en venninne som dagen etter gjorde henne oppmerksom på at hendelsen var havnet i alle verdens medier. Abigail og moren måtte gjennom flere medisinske tester for å forsikre at de ikke var blitt eksponert for nervegiften.

– Jeg tror jeg utgjorde en stor forskjell. Hun pustet ikke på tidspunktet vi fant henne, forteller tenåringen, som i helgen mottok en lokal ærespris for heltemot.

Sergej Skripal og datteren overlevde begge angrepet. Det antas at de ble eksponert for nervegiften via dørhåndtaket i sitt eget hjem. I ettertid har det blitt besluttet at huset skal rives av militære eksperter, i en prosess som er ventet å ta fire måneder.

En 44 år gammel kvinne, Dawn Sturgess, omkom etter å ha kommet i kontakt med stoffet nesten fire måneder senere:

To russiske statsborgere er anklaget for å ha brakt stoffet til Storbritannia, med hensikt å drepe Skripal.