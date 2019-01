KRANGLER: Donald Trump og Demokratene klarer ikke å bli enige om budsjettet på grunn av Trumps Mexico-mur. Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, omtalte møtet på torsdag mellom Republikanerne og Demokratene som «langvarig og til tider hissig». Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN / J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN

To uker med «shutdown»: Dette krangler de om

Krangelen om Mexico-muren kan sørge for en av de lengste «shutdowns» i USAs historie.

Siden 22. desember har amerikansk politikk vært låst i en såkalt «shutdown». Deler av statsapparatet holdes stengt, og den fastlåste budsjettkrangelen mellom Republikanerne og Demokratene gjør at rundt en fjerdedel av regjeringen mangler penger.

Gjennomsnittsamerikaneren føler konsekvensene: Rundt 800.000 statlige ansatte rundt om i landet må enten bli hjemme uten lønn, eller bli tvunget til å jobbe uten betaling, skriver Time .

Men mens tusener går uten lønn, har ikke Donald Trump firt noe på kravene om å få bevilget fem milliarder dollar (43 milliarder norske kroner) til sin mye omtalte grensemur mot Mexico .

– Alle vil ha en grensemur, bortsett fra dopdealere, menneskesmuglere og kriminelle, tvitret presidenten lørdag morgen.

Fredag sa Trump at han var beredt til å la deler av regjeringen holde stengt i «måneder eller år» hvis det er eneste måten å få gjennom finansieringen for grensemuren. Senere modererte han uttalelsene sine noe, men ga uttrykk for å «gjøre hva som helst» for å få planen gjennom, skriver USA Today.

Kommer det ikke en løsning på budsjettkrangelen innen onsdag, vil det være den nest lengste «shutdown» i USAs historie, skriver USA Today.

Mens Trump krever 5 milliarder dollar til grensemuren, stemte Demokratene gjennom et symbolsk budsjettvedtak fredag som setter av en mindre sum. De vil sette av 1,3 milliarder dollar til det de kaller «grensegjerder» og 300 millioner dollar til å styrke grensesikkerheten gjennom andre tiltak, ifølge Reuters .

Trump og andre har trukket frem det de mener er Demokratenes hykleri over motstanden mot muren . Siden 2006 har man nemlig, med støtte fra begge partier, bygget rundt 1100 kilometer med mur og gjerder langs USAs sørlige grense. Blant dem som støttet «Secure Fence Act» i 2006 finner man blant andre Barack Obama, Hillary Clinton og Chuck Schumer, skriver CBS .

Men det meste tyder på at heller ikke de fem milliardene dollar som Trump vil ha, vil være nok til å bygge en mur som presidenten i utgangspunktet planla. Et internt regjeringsdokument anslo kostnaden av å bygge muren til 21,6 milliarder dollar, eller 186 milliarder kroner i 2017.

Siden torsdag sitter nå også Demokratene med flertallet i Representantens hus. Demokratenes vedtak om mindre pengebevilgning til grensesikkerheten vil neppe overleve behandling i Senatet.

Men Demokratene, og flere republikanere i Kongressen, er klare på å ikke gå med på Trumps mur-krav.

– Vi kommer ikke til å bygge en mur. En mur har ingenting å gjøre med politikk. Det er en immoralitet mellom land. Det er en gammel måte å tenke på. Og det er ikke kostnadseffektivt, fortalte lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, til reportere sent torsdag kveld .