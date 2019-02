LYST ØYEBLIKK: Forsvarsministrene Ank Bijleveld fra Nederland, Ursula von der Leyen fra Tyskland sammen med Norges forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på NATO-møte onsdag. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP

Bakke-Jensen: Norge bruker Russland-kanaler for å hindre atomkappløp

BRUSSEL (VG) Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at Norge vil bruke sine kanaler til Russland til å jobbe for at forbudet mot mellomdistanseraketter ikke opphører om seks måneder.

– Jeg ser for meg at vi skal kunne bidra, sier Bakke-Jensen, som er på NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Men han presiserer at Norge ikke har til hensikt å starte formelle forhandlinger, men å samtale gjennom eksisterende samarbeid med Russland.

Ministermøtet i NATO har onsdag ettermiddag hatt en første diskusjon etter at USA varslet at de sier opp INF-avtalen, som forbyr stasjonering av atomvåpen med middels rekkevidde på det europeiske kontinentet.

Vil beholde INF

NATO-sjef Jens Stoltenberg sa etter møtet at alle ressurser settes inn på å få Russland til å respektere avtalen igjen.

Det betyr at president Vladimir Putin i så fall må trekke tilbake SSC-8 missilene som skal være fordelt på fire bataljoner sentralt i Russland, og med rekkevidde som gjør det mulig å treffe mål på hele det europeiske kontinentet.

Rolle som naboland

Bakke-Jensen viser til at Norge samarbeider godt med Russland i nord, og nå vil han bruke disse kanalene til å påvirke naboen:

– Når Jens Stoltenberg sier at forholdet mellom Russland og NATO er så dårlig, så tenker jeg at vi kan ta en rolle som naboland, med lang tradisjon med samarbeid med Russland, sier den norske forsvarsministeren.

Bakke-Jensen nevner etablerte arbeidsgrupper mellom embetsverket i Norge og Russland som arbeider med fiskeriavtaler og annet praktisk samarbeid.

Han viser også til at utenriksminister Sergei Lavrov har takket ja til å besøke Kirkenes i forbindelse med 75-årsminnet for frigjøringen av Finnmark, som et tegn på at Norge og Russland har kontakt på ulike områder - selv om det militære samarbeidet ligger nede etter Russlands annektering av Krim i 2014.

Utelukker nye bakke-våpen

NATO har også startet et internt arbeid for å finne et svar som kan avskrekke de russiske missilene, dersom INF-avtalen opphører seks måneder etter at både USA og Russland erklærte at avtalen ikke lenger gjelder for to uker siden.

– Russland har seks måneder på seg til å vende tilbake til avtalen, sier Stoltenberg.

Det eneste Stoltenberg har utelukket, er at NATO planlegger å svare en-til-en med nye atomvåpen på NATOs side av det europeiske kontinentet.

Utelukker ingenting

Faren for atomopprustning og risikoen for at INF-avtalen ryker, vil stå på toppen av agendaen når Stoltenberg møter Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i München kommende helg.

Men den tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen ville ikke utelukke noen militære opsjoner, heller ikke atomvåpen, som svar på de nye russiske missilene.

– VI er helt i begynnelsen av samtalene, det er viktig at vi ikke tar vekk noen muligheter fra bordet nå, sa hun på vei inn i NATO-møtet.