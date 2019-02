FERDIG: NASA er veldig fornøyd med hvor lenge «Opportunity» overlevde ute i verdensrommet. Foto: – / NASA

Tidenes lengstlevende romsonde er «død»

Etter 15 år på Mars er det offisielt slutt for romsonden Opportunity.

Publisert: 13.02.19 22:20







I januar 2004 ankom romsonden Mars. Håpet den gang var at roveren skulle finne bevis for at det har vært vann på «den røde planeten». Det gjorde «Opportunity» nesten med en gang.

les også Har mistet kontakt med Opportunity: Rammet av monstersandstorm på Mars

Overlevde lenger enn planlagt

Nå, 15 år senere, må NASA innse at «Opportunity» har sendt sitt siste bilde til jorden. Det skjedde åtte måneder etter de mottok siste signal fra roveren, etter en sandstorm som ikke lot sollys igjennom til solcellepanelet som ga den strøm.

Til tross for dette endte «Opportunity» opp med å bli den lengstlevende romsonden vi har sendt fra jorden, skriver New York Times.

les også Statlig TV: Kinesisk sonde landet på månens bakside

Tvillingsonden som ankom Mars noen måneder tidligere overlevde til 2010, hele åtte år kortere. Likevel har begge romsondene jobbet mye lenger enn NASA hadde trodd. I utgangspunktet skulle de nemlig kun holde i tre måneder.

NY ROVER: I 2012 ankom «Curiosity» Mars. Det er den eneste som fortsatt er «levende» på planetens overflate. Foto: HANDOUT / NASA

Skal sende ut flere romsonder

NASA gjorde et siste forsøk på å oppnå kontakt med «Opportunity» tirsdag kveld, men da de ikke fikk svar ga de opp.

les også Se NASAs forbløffende bilder fra Jupiter: – De gjør seg jo som kunst

Men dette betyr ikke at Mars er ubebodd. I 2012 landet en annen romsonde, «Curiosity», på planeten. Den går fortsatt, og i 2020 er planen å sende opp flere. Da er det NASA, Kina og et Russisk-europeisk samarbeid som skal bidra med bilder fra jordens naboplanet.