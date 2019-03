DEBATTEN RASER: Onsdag ettermiddag pågår en intens Brexit-debatt i det britiske underhuset. Foto: Reuters TV / X00514

Britiske medier om ny brexit-debatt: Eksplosivt!

LONDON (VG) Storbritannias statsminister Theresa May vil stemme nei til å forlate EU uten en brexit-avtale. Debatten pågår i det britiske parlamentet og avstemningen kommer senere i kveld.

Underhusets speaker, John Bercow, har under debatten advart regjeringen mot å komme tilbake med forslag til Brexit-avtaler som i praksis er lik det representantene allerede har sagt nei til. Da kan han kunne komme til å avvise forslagene og nekte regjeringen å legge dem fram til avstemning.

SPEAKER: John Bercow har vært speaker i Underhuset siden 2009. Foto: REUTERS

– Eksplosivt! Veldig interessant! kommenterer Sky News og the Guardian.

– Kaos, beskriver the Telegraph fra den opphetede debatten.

Tirsdag sa Underhuset et tydelig nei til brexitavtalen Theresa May forhandlet om helt fram til mandag kveld. Hun kom tilbake fra møter med EUs toppledelse med en endret avtale rundt grensespørsmålet mot Irland, som etter Brexit blir EUs yttergrense.

Det hjalp ikke og tapet var soleklart: 391 sa nei. 242 sa ja. En oversikt fra avisen the Guardian viser at 75 av Theresa Mays egne konservative partifeller sa nei til avtalen. 40 representanter som sa nei ved forrige avstemning, stemte i går ja til Mays avtaleforslag.

Nye runder

STEMMELØS: En svært presset statsminister Theresa May kjemper i Underhuset. Foto: REUTERS TV / X00514

Allerede før avstemningen tirsdag, var det klart at et nei ville bety to nye avstemninger:

Kveldens debatt vil slutte med en ny avstemning der representantene skal avgjøre om Storbritannia skal trekke seg ut av EU uten en avtale med unionen.

Hvis representantene sier nei til å gå ut av EU uten avtale, skal det torsdag kveld stemmes over om Storbritannia skal be EU om å utsette «skilsmissedatoen».

Klokken 23.00 britisk tid fredag 29.mars trer Storbritannia ut av EU, hvis ikke prosessen forlenges.

Theresa May bekreftet tidlig i debatten at hun vil stemme mot å gjennomføre brexit uten at Storbritannia har en avtale med EU.

I gårsdagens debatt kom en hes May med et ultimatum til Underhuset: Det er denne avtalen, eller ingen avtale: