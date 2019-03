EU-nei til nye brexit-forhandlinger

LONDON(VG) Det er ikke aktuelt for EU å gå i nye forhandlinger med Storbritannia etter Parlamentets nei til statsminister Theresa Mays brexit-avtale. Det er meldingene fra Brussel i kveld.

Publisert: 12.03.19 23:56







– EU har gjort alt vi kan for å hjelpe Storbritannia med å få en brexit-avtale vedtatt, sier EUs forhandler Michel Barnier til nyhetsbyrået Reuters. Underhuset i det britiske Parlamentet stemte ved 20-tiden tirsdag kveld nei til planen May hadde med hjem fra møtet med EUs øverste ledere mandag kveld.

IKKE MER Å GJØRE: EU-topp Donald Tusk har ikke flere kort å spille på for å hjelpe Theresa May med brexit-avtalen. Foto: Francisco Seco / POOL / AP POOL

Onsdag kveld skal Underhuset gjennom en ny avstemning. Den skal handle om ja eller nei til en «no deal»-avtale. Det vil si at Storbritannia skal bestemme seg om de går videre mot brexit uten en avtale med Unionen.

– Dette kan bare bli løst internt i Storbritannia. Våre «no deal»- forberedelser er nå viktigere enn noen gang, sier Barnier til Reuters.

President i Europarådet Donald Tusk og medlemmer i EU-kommisjonen sa tirsdag kveld i en felles melding, at EU har gjort alt som er mulig for å få til en avtale og at det er vanskelig å se hva mer som kan gjøres.

EU-toppene forventer at Storbritannias statsminister Theresa May vil be om en utsettelse av brexit for for å unngå økonomisk sammenbrudd hvis britene velger å forlate EU uten avtale.

– Med bare 17 dager igjen til deadline 29.mars, har sjansene for brexit uten avtale steget betraktelig, sier EU-toppene.

Oppgitt

Onsdag morgen skal utsendinger fra EUs 27 medlemsstater i møter for å forberede neste trekk.

I Brussel råder det i følge Reuter, stor grad av oppgitthet.

– Hva slags troverdighet har Theresa May etter dette? Hvorfor skal EU-ledere engasjere seg i hennes prosjekter etter enda et nederlag. Dette må virkelig får en slutt, sier en EU-diplomat til Reuters.

TRØBBEL: Theresa May forhandlet med EU mandag kveld, men fikk ikke Underhuset med på den justerte avtalen hun reiste hjem med fra Strasbourg. Foto: Vincent Kessler / X00403

Samtidig maner Irlands utenriksminister til tålmodighet, mens en annen EU-diplomat spår mer drama.

Philippe Lamberts, EU-politiker, mener Storbritannia trenger en ny brexit-avstemning eller en U-sving for å forbli i tollunionen.

– EU har gjort alt for å tilpasse den britiske regjeringens krav. Vi kan ikke fortsette å være vitne til Theresa Mays CO2-sirkus som reiser mellom London, Brussel, Dublin og Strasbourg, så lenge Parlamentet ikke er i stand til å bli enig med seg selv.