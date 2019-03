BER OM NY VURDERING: Storbritannias statsminister Theresa May vil tirsdag be Underhuset ta stilling til utmeldingsavtalen med EU på nytt. Tirsdag holdt hun tale om brexit i havnebyen Grimsby. Foto: AP / NTB scanpix

Theresa May frykter brexit aldri skal bli noe av

Et nytt nei til brexitavtalen kan føre til at Storbritannia ikke går ut av EU i det hele tatt, advarer Storbritannias statsminister Theresa May.

– Parlamentarikerne står overfor et historisk valg neste uke, sa den britiske statsministeren da hun holdt tale under et besøk i havnebyen Grimsby fredag.

Utmeldingsavtalen skal opp til ny avstemning i Underhuset allerede tirsdag kveld.

Nå advarer May de folkevalgte på det sterkeste mot å si nei på nytt.

– Hvis parlamentarikerne avviser avtalen, er ingenting sikkert. Det vil utløse en krise.

VIKTIGE BREXIT-DATOER * 12. mars: Storbritannias statsminister Theresa May har varslet at Parlamentet innen denne datoen skal få anledning til å stemme på nytt over utmeldingsavtalen hun har forhandlet fram med EU, med eventuelle tillegg og endringer. * 13. mars: Et nei til utmeldingsavtalen vil utløse en ny avstemning dagen etter der spørsmålet er om Storbritannia skal gå ut av EU uten avtale i stedet. * 14. mars: Sier flertallet nei til å gå ut av EU uten avtale, vil regjeringen senest 14. mars legge fram et forslag for Underhuset om å be EU om en utsettelse av utmeldingen. * 21.–22. mars: Stats- og regjeringssjefene i EU samles til toppmøte i Brussel. Går utmeldingen som planlagt, blir dette det siste toppmøtet med Storbritannia som medlemsland. * 29. mars: Storbritannia skal etter planen forlate EU ved midnatt norsk tid. (Kilde: NTB) Vis mer vg-expand-down

To alternativer

Et knusende flertall sa nei til avtalen da den kom opp til avstemning for første gang i januar.

Blir avtalen avvist på nytt, vil de folkevalgte stå overfor et valg mellom to alternativer, ifølge May.

Det ene vil være å gå ut av EU som planlagt den 29. mars, men uten å ha en avtale på plass.

Det andre vil være å utsette brexit.

Men en slik utsettelse, advarer May, vil ikke løse noen problemer i seg selv.

Frykter ny folkeavstemning

Tvert imot vil en utsettelse bare bety mer kjekling, både intent i britisk politikk og mellom EU og Storbritannia.

Samtidig kan en utsettelse skape nye problemer, ifølge May.

– Hvis vi utsetter bare for å gi parlamentarikerne mer tid til å bestemme seg for hva de vil gjøre, risikerer vi at EU stiller nye betingelser for å gå med på en slik utsettelse, sa statsministeren i Grimsby.

En annen risiko, la hun til, er at en utsettelse kan føre til at EU-tilhengere vinner fram med kravet om en ny folkeavstemning om brexit.

– Og går vi ned den veien, vil vi kanskje aldri forlate EU i det hele tatt.

I forhandlinger

Storbritannia er nå knallharde forhandlinger med EU foran tirsdagens avstemning.

Målet er å få på plass en enighet i forkant av tirsdagens avstemning som kan berolige britiske folkevalgte om den dypt upopulære avtalen.

Men så langt har EU vist liten vilje til å komme May i møte.

EUs budskap er at det er uaktuelt å reforhandle selve avtaleteksten.

Det meste EU kan gå med på, er å forhandle fram et tilleggsdokument med ytterligere garantier og forsikringer om det som allerede står i avtalen.

Gir EU skylden

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt sier han tror EU vil få skylden hvis brexitforhandlingene bryter sammen og britene ender opp med å krasje ut av unionen uten å ha noen avtale på plass.

– Hvis dette ender bittert, tror jeg ærlig talt at fremtidige generasjoner vil si at det var EU som grep an dette øyeblikk på feil måte, sier Hunt i et radiointervju med BBC.

– Men jeg håper virkelig at det ikke skjer, legger han til.

Forhandlingene ventes nå å fortsette gjennom helgen.