FLUKT: Foreldrene Geomar og Rosangela har flyktet fra Venezuela til Colombia med sin 2 år gamle sønn. I 2 måneder har de gått fra hus til hus for å få tak over hodet, og ofte sovet på gaten. Foto: Sacha Myers / Redd Barna

Redd Barna i Colombia: – Selger håret for å få råd til mat

Millioner av venezuelanere flykter fra eget land. Ifølge Redd Barna tyr mange til desperate tiltak for å få råd til mat og medisiner.

Publisert: 08.03.19 21:06







Etter at oljeprisen stupte i 2014 har de økonomiske tilstandene i Venezuela blitt kaotiske. Landet befinner seg i en humanitær krise, og den politiske situasjonen i landet er vanskelig.

Landets enorme problemer med inflasjon, fattigdom og mangel på medisiner og basisvarer har drevet 3,4 millioner venezuelanere på flukt siden 2015. FN beskriver flyktningstrømmen som den største i Sør-Amerikas moderne historie. En stor andel av dem har dratt til nabolandet Colombia.

Bakgrunn: Slik endte Venezuela i dyp krise

– Veldig mange kommer uregistrert over grensen til Colombia, og selv om de største grenseovergangene er stengt er det lange køer med mennesker, forteller Bjørn-Richard Monsen i Redd Barna til VG.

– Det eneste de trenger for å komme uregistrert over grensen er penger. Unge jenter har blitt bedt om å selge håret for å lage parykker, i et desperat forsøk på å få penger, sier han.

Monsen og Redd Barna har tilbrakt en uke i grenseområdene i Colombia, og forteller om svært unge foreldre med barn som krysser grensen i mangel på mat, skolegang og medisinsk hjelp. Ifølge AP må rundt 3.000 venezuelanske barn daglig krysse grensen ulovlig ved Cúcuta, bare for å kunne gå på skole.

les også Nyhetsbyrå: Skal annonsere «konkrete steg» i Venezuela mandag

Barna tar seg over grenseelven Táchira på provisoriske flåter bygd av trepaller.

– Denne regionen i Colombia har historisk sett hatt svak tilgang til helse- og offentlige tjenester. Det er også et område preget av konflikt, så systemet er allerede sårbart, sier Monsen.

– På vegne av Redd Barna er jeg bekymret for helsetilstanden til barna som flykter. Mange bor under ekstreme forhold, på gaten eller i telt, over lang tid. De har sannsynligvis ikke råd til å reise videre.

Rosangela har flyktet fra Venezuela til Colombia med mannen og deres 2 år gamle sønn. Foto: Sacha Myers / Redd Barna

Nye sanksjoner

Krisen i Venezuela tiltok da president Nicolás Maduro ble gjenvalgt i 2018, med en omstridt gjennomføring. Kort tid etter utnevnte Venezuelas nasjonalforsamling opposisjonsleder Juan Guaidó som midlertidig president, i protest mot Maduro.

Både USA og flere land i EU har i ettertid anerkjent Guaido som president, og onsdag varslet USAs sikkerhetsrådgiver John Bolton nye økonomiske sanksjoner for å legge press på Maduro.

Etter at Maduro kuttet diplomatiske forbindelser med Colombia, ble grensen sperret for å hindre at opposisjonen fraktet forsyninger inn i Venezuela. Tonnevis med nødhjelpsforsyninger fra USA er strandet i Colombia, og opposisjonsleder Juan Guaidó kom nylig tilbake fra landet etter et mislykket forsøk på å bringe disse inn i Venezuela.

les også Presset mot Venezuelas president Maduro øker

– Sårbare for rekruttering fra gjenger

Monsen sier at myndighetene i Colombia legger til rette så godt de klarer. Men hverken skoler eller hjelpemannskaper er forberedt på å ta imot alle som kommer.

– Vi frykter at de som flykter er unge og ressurssvake, og derfor sårbare for å bli rekruttert til væpnede grupper og kriminelle gjenger. De er utsatt, sier han.

En av de mange familiene som har krysset grensen er Rosangela, Geomar, og deres to år gamle sønn. Redd Barna videreformidler blant annet historien om foreldrene Rosangela og Geomar, som flyktet med sin to år gamle sønn.

les også Video: Hevder soldater sverger troskap til opposisjonsleder Guaidó

Til tross for full inntekt hadde ikke foreldreparet råd til mat i hjemlandet, og Rosangela måtte klippe håret og selge det for penger til mat.

De har bodd i to måneder i landet, uten et fast bosted, og forteller at de alltid må reise videre fordi de ikke har råd til leie.