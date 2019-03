EVAKUERES: Kvinner og barn evakueres fra det siste området som IS kontrollerer i Syria, og tas hånd om av den USA-støttede SDF-miltsen. Foto: BULENT KILIC / AFP

PST: IS-bruder vil bli pågrepet om de kommer til Norge

Politiets sikkerhetstjeneste er krystallklare: At man har laget mat og passet barn er ingen unnskyldning dersom man har sverget troskap til den islamske staten (IS).

Publisert: 07.03.19 21:00







I hele Europa pågår en opprivende debatt: Hva skal skje med fremmedkrigere og IS-bruder som sluttet seg til terrorkalifatet? Hvem skal ta seg av barn født av europeiske statsborgere i IS-områdene i Irak og Syria? Og ikke minst: Skal IS-medlemmer som overgir seg straffes i sine hjemland?

Svarene er ikke klare, men en ting er sikkert: Alle norske borgere som har sluttet seg til IS risikerer straffeforfølgelse dersom de kommer seg hjem med livet i behold.

pullquote – Alle som har sluttet seg til terrororganisasjonen ISIL må regne med at de blir pågrepet ved retur til Norge, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

(Journ.anm.: PST omtaler fortsatt IS som ISIL, som er terrorgruppens tidligere navn.)

DESPERATE: En familie sitter på bakken etter å ha forlatt IS-området, og venter på å bli sikkerhetskontrollert av SDF. Foto: BULENT KILIC / AFP

Kvinners rolle

Av dem som dro fra Norge og som man fortsatt vet at er i live, er minst to kvinner med norsk statsborgerskap. Disse hevder at de ikke har gjort noe ulovlig, og trygler norske myndigheter om å hente dem hjem, av hensyn til deres barn.

– Om de har kjempet eller hevder at de kun har laget mat er ikke det avgjørende. Det som har vært sentralt i domfellelsene i slike saker så langt er om man har sverget troskap til kalifatet, sier Bernsen.

– I kalifatets egen propaganda fremgår det at kvinner har en viktig rolle, selv hvis de fyller tradisjonelle kjønnsroller. Fra vårt ståsted regnes disse kvinnene som tilknyttet en terrororganisasjon. Vi vil straffeforfølge der det er grunnlag for det, men hver sak vurderes individuelt, utdyper han.

Det er ikke aktuelt for PST å forsøke å aktivt hente IS-krigere og IS-bruder hjem. Kun hvis de kommer til land som Norge kan samarbeide med, vil de bli hentet hit. Det skjedde blant annet med en norsk konvertitt og IS-avhopper som ble pågrepet i Tyrkia.

Les også: Nordmann i tyrkisk avhør: Slik var livet som IS-kriger

SKADET: En antatt IS-kriger som har mistet det ene beinet halter bortover på krykker, etter å ha overgitt seg. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Vil straffe dem der de er

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier han vil støtte et initiativ til en internasjonal straffedomstol for IS-krigere, lokalisert til Midtøsten. Wara ønsker altså at IS-krigerne skal dømmes der de er.

– Vi snakker om bestialske drap og dypt alvorlige voldsforbrytelser. Forbrytelser mot menneskeheten bør straffes der forbrytelsene har skjedd, sier Wara til VG.

– Er dette et initiativ for å slippe å hente IS-krigere med norsk statsborgerskap hjem til Norge?

– Vi står fast ved det vi har sagt tidligere, at norske statsborgere som oppsøker norske utenriksstasjoner eller kommer til den norske grensen, har rettigheter i Norge. Vi er forpliktet til å ta imot egne borgere. Det er imidlertid ikke aktuelt nå å oppsøke dem eller hente noen hjem, sier Wara.

VG har de siste ukene omtalt hvordan IS kjemper mot den kurdiskdominerte og USA-støttede opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) i landsbyen Baghouz i Syria, nær grensen til Irak.

Omringet og desperate kjemper IS-krigerne i visshet om at det går mot en brutal endetid. Tusenvis av sivile har flyktet fra området, men også et stort antall IS-krigere har fått overgi seg, til tross for at gruppen sverget å kjempe til døden.

HVA MED BARNA: Fremtiden til barna til fremmedkrigere og IS-bruder er uklar. Det er også et stort antall foreldreløse. Foto: BULENT KILIC / AFP

Tre norske er pågrepet

Minst tre norske IS-medlemmer er nå i varetekt hos SDF:

LANG REKKE: Kvinner kledd i nikab og heldekkende sorte klær venter i kø etter å ha overgitt seg til SDF. Foto: BULENT KILIC / AFP

– Hent dem hjem

FAKTA: NORSKE IS-KRIGERE Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslår at rundt 40 norske statsborgere sluttet seg til IS. Mellom ti-tolv var kvinner.

Rundt 30 er fremdeles i IS-området, men blant dem er det stor sannsynlighet for at flere er drept, uten at det er bekreftet.

14 fremmedkrigere er internasjonalt etterlyst for pågripelse. I underkant av halvparten av de etterlyste er kvinner. Vis mer vg-expand-down

SDF har innstendig bedt om at europeiske land henter sine krigere tilbake og straffeforfølger dem i sine hjemland.

– Antallet fremmedkrigere og deres familier som vi holder øker drastisk. Vår nåværende infrastruktur kan ikke håndtere det, har talsmann Abdel Karim Omar fra SDF sagt til AFP.

SDF har også kommet med et annet forslag, nemlig at FN oppretter en internasjonal domstol for IS-krigere, slik at de kan dømmes på syrisk jord.

USAs president Donald Trump har bedt Europa hente tilbake 800 IS-krigere. Han sier det eneste alternativet er at de slippes fri.

– Vi vil ikke se at disse IS-krigerne kommer seg inn og sprer seg i Europa, har Trump advart.