DØMT: En rettstegning av Mehdi Nemmouche fra rettssaken 7. mars. Foto: Yves Capelle / REUTERS

Franskmann dømt for Brussel-terror

Franske Mehdi Nemmouche (33) ble torsdag kveld funnet skyldig i «terrorist-drap» for å ha skutt og drept fire mennesker i et jødisk museum i Brussel i mai 2014.

Publisert: 08.03.19 02:12







Terroristen ble funnet skyldig etter en to måneder lang rettssak i Brussel , melder Reuters. Straffeutmålingen kommer senere.

les også Dette er terrorangrepene den antatte Paris-bakmannen knyttes til

Mehdi Nemmouche kom tilbake fra Syria i 2014. Politiet mente han hadde tilbrakt over ett år med radikale jihadister der. Han ble pågrepet noen dager etter angrepet mot det jødiske museet 24. mai der et israelsk ektepar og en fransk statsborger døde. En belgier i 20-årene døde senere av skadene.

FORSVARER: Sebastien Courtoy, den dømtes advokat, snakker med journalister i Brussel torsdag. Foto: Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Drapsmannen selv har hevdet at han ble lurt og at han er syndebukk i en plan for å drepe to Mossad-agenter. Hans advokat har argumentert for at videoopptak av hendelsen er manipulert og at hans klient aldri avfyrte våpenet.

En av Nemmouches talspersoner sier at han ikke har planer om å anke dommen. En annen fransk statsborger, Nacer Bendrer, er funnet skyldig i å skaffe våpenet som ble brukt i angrepet. Ifølge påtalemakten ble de to radikalisert i fengselet.

les også Pekes ut som hjernen bak Paris-terroren

To franske journalister har tidligere i rettssaken vitnet om at Nemmouche var en av av personene som tok dem til fange da de ble holdt som gisler av IS i Syria. I Frankrike pågår en separat sak som tar for seg 33-åringens rolle i kidnappingen.