KNUST: På bildet sitter Zaid (13) i front av gravfølget. Til venstre står moren Salwa med hvitt hodeplagg. De hadde få venner og familie i New Zealand, men gjester fra blant annet Australia kom over for å være sammen med dem i den tunge stunden.

Terrorofrene: Her tar lillebror (13) farvel for siste gang

MEMORIAL PARK CEMETERY (VG) De rømte fra krigen i Syria til «verdens tryggeste land». Onsdag ble 15 år gamle Hamza Mustafa og faren Khaled (44) de første terrorofrene som ble gravlagt på New Zealand.

Fredag i forrige uke: Salwa Mustafa blir oppringt av sønnen Hamza. Han er på fredagsbønn i Noor-moskeen sammen med lillebroren Zaid (13) og faren deres.

– Mamma, det har kommet noen inn i moskeen som skyter på oss.

Zaid hadde blitt skutt i benet, og moren hører de er redde mens de løper.

Deretter kom det flere skudd.

– Han skrek. Så ble det stille.

Etter en lang stund kom en annen stemme i telefonen.

– De sa at sønnen min ikke pustet.

Like etter 12.00 onsdag lokal tid startet den første begravelsesseremonien på det som blir en ny muslimsk gravplass ved Memorial Park Avenue, ikke langt fra Linwood-moskeen, der åtte mennesker ble drept sist fredag.

DREPT: 15 år gamle Hamza Mustafa og faren Khaled (44) ble gravlagt i den første gravseremonien etter terrorangrepene på New Zealand. Faren hadde lenge jobbet med hester, og sønnen var i ferd med å bli en dyktig rytter. Foto: Privat

«Verdens tryggeste land»

Bak det foliedekkede gjerdet rundt sletten som nå er gravd opp for å ta imot ofrene etter terroren, begynte det å strømme til med folk før klokken 11.00 onsdag lokal tid.

Først nærmere 12.30 kom kortesjen med de to som skulle gravlegges: 15 år gamle Hamza og faren Khaled. Halvparten av den lille syriske familien. De som først rømte til Jordan på grunn av krigen i hjemlandet, og etterpå dro til New Zealand i juli fjor for å starte et nytt liv.

Et nytt i landet Salwa hadde hørt var «verdens tryggeste land».

arrow-right expand-left BEGRAVET: 15 år gamle Hamza Mustafa og faren Khaled (44) ble gravlagt i den første gravseremonien etter terrorangrepene på New Zealand.

Bårene med de to ble båret ut av venner og frivillige fra muslimske organisasjoner. Bak fulgte moren Salwa og broren Zaid. I rullestol. Med bandasjer som dekker sårene fra terroristens kuler.

Broren og sønnen. Faren og ektemannen. Begge to svøpt i hvite kleder. De ble båret inn i et større telt.

Litt på avstand stod flere hundre muslimske menn bak et gjerde. Litt lenger bak stod kvinner og barn bak et annet gjerde. Så ble alle invitert nærmere for å utføre den seremonielle Janazah-bønnen.

Etter en kort stund ble bårene fraktet bort til en annen del av gravplassen, for å bli lagt ned i jorden slik at hodene ligger i retning Mekka.

Forstår frustrasjonen

Etter muslimsk tro skal de døde som regel gravlegges innen 24 timer fra de går bort.

Politiet i New Zealand gjentok på en pressekonferanse tirsdag kveld lokal tid at de hadde forståelse for frustrasjonen blant de pårørende som nå hadde ventet i over fire døgn på å få gravlagt ofrene etter moské-skytingen.

– Alle de 50 er nå obdusert, og kommer til å bli frigitt de neste dagene, sa politisjef Mike Bush.

Etter det VG har blitt opplyst skal flesteparten av ofrene bli stedt til hvile ved Memorial Park Avenue. Noen av dem vil også bli sendt tilbake til sine opprinnelige hjemland.

arrow-right expand-left BEGRAVET: 15 år gamle Hamza Mustafa og faren Khaled (44) ble gravlagt i den første gravseremonien etter terrorangrepene på New Zealand.

Krigsdans

Samtidig som Hamzas kropp ble dekket av jord, ankom statsminister Jacinda Ardern Cashmere High School lenger sør i byen.

Det var her den syriske gutten hadde gått på skole og blitt en del av det multikulturelle New Zealand. Også en annen elev på skolen ble drept i moskeen.

Da hun kom inn i salen der elevene ventet på henne, ble hun tatt imot med en haka – den maoriske krigsdansen:

Etterpå snakket hun om den grusomme hendelsen som har rammet landet og folket hennes. Deretter åpnet hun for spørsmål fra skoleelevene:

Det første spørsmålet var:

– Hvordan har du det?

– Hvordan jeg har det? Takk for at du spør. Jeg er veldig trist, svarer Ardern.

I SORG: New Zealands statsminister Jacinda Ardern. Foto: New Zealand Prime Ministers Office, AP

