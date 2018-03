Skadet politimann hylles etter nervegift-attentatet i England

UBESKYTTET POLITI: Politimannen Nick Bailey (38) ble hardt skadet da han uten tanke for egen sikkerhet hjalp de bevisstløse personene i Salisbury. Bilder dokumenterer nå at ingen politifolk var beskyttet like etter nervegift-attentatet.

Foto: Thom Belk / TT / NTB scanpix