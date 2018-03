Donald Trump og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster. Her på et bilde fra i fjor sommer. Foto: SAUL LOEB / AFP

Washington Post: Ny Trump-rådgiver på vei ut av Det hvite hus

Publisert: 16.03.18 03:03 Oppdatert: 16.03.18 03:57

2018-03-16

SCOTTTSDALE, ARIZONA (VG) Kun dager etter at Donald Trump sparket sin egen utenriksminister, skal det være nye utskiftninger på gang.

Flere amerikanske medier melder nemlig at presidenten har bestemt seg for å fjerne H. R. McMaster som nasjonal sikkerhetsrådgiver, og at han allerede er i gang med å lete etter en erstatter.

Ifølge Washington Post drøyer utskiftingen noe fordi presidenten vil få på plass en god etterfølger, og fordi han ikke ønsker å «ydmyke» den tidligere generalen. Han vil derfor gi ham noe tid til å sikre en ny jobb før han får sparken, sier fem kilder med kjennskap til saken.

Ifølge CNN kommer avgjørelsen etter måneder med spent stemning mellom de to. Kilder sier til Washington Post at Trump blant annet har klaget på at rådgiveren er «for korrekt», og at brifingene hans er for lange og irrelevante.

Senest i februar tok Trump til Twitter for å kjefte på rådgiveren for et Russland-utspill. Dette var en helt annen tone enn da McMaster ble ansatt i februar i fjor. Han ble da beskrevet som «et fantastisk talent» med lang erfaring.

– Han er høyst respektert av alle i det amerikanske militæret. Det blir en ære å jobbe med ham, sa Trump.

Det hvite hus’ talsperson Sarah Sanders avviser natt til fredag norsk tid at det er noen endringer i den nasjonale sikkerhets-staben:

Signalene om den siste rokeringen i Det hvite hus kommer samme uke som Trump ga uttrykk for at han var forberedt på å avskjedige rådgivere han ikke samarbeidet godt med – for heller å omgi seg med folk som er mer tilpasset hans agenda og stil.

Dersom de siste opplysningene stemmer føyer H.R. McMaster seg inn i den etter hvert lange rekken av Trump-medarbeidere som enten har fått sparken eller har valgt å slutte. Sist ut var utenriksminister Rex Tillerson, som fikk sparken tidligere denne uken:

Tidligere Trump-rådgiver Michael Caputo sier dette om at den tidligere generalen nå ser ut til å forsvinne:

– Han ga Det hvite hus stabilitet. Han er en tidligere militær general. Han har gjort en veldig god jobb. Jeg ser frem til at Trump får det kabinettet som ha fortjener, sier han til CNN.

McMaster erstattet den skandaliserte Michael Flynn i februar i fjor. Flynn ble fjernet etter bare 23 dager i jobben, blant annet fordi han løy om sine kontakter og samtaler med Russland.