Stoltenberg med pekefinger mot Russland: Nervegassen en del av et større bilde

Publisert: 15.03.18 17:07 Oppdatert: 15.03.18 18:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-15T16:07:17Z

BRUSSEL (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at nervegass-angrepet mot eks-spionen Sergej Skripal og datteren, føyer seg inn i rekken av stadig flere eksempler på russisk aggresjon og uforutsigbarhet.

Stoltenberg sier til VG at det er summen av en rekke ulike aktiviteter fra russisk side som gjør at NATO tar nervegass-angrepet på stort alvor.

– Vi ser så mange eksempler så mange steder. Vi så det på Krim, i Ukraina, og nå sist i Montenegro der Russland mistenkes for å stå bak et kuppforsøk. Det har vært cyberangrep mot det tyske regjerings-nettverket, og desinformasjon mot amerikanske medier. Det er rapporter som sier at Russland står bak en stor del av dette. Derfor er det viktig å reagere, sier Stoltenberg.

Fakta Storbritannias tiltak mot Russland Storbritannia utviser 23 russiske diplomater etter angrepet med nervegift.

Utvisningen er den største på 30 år.

Britene fryser all diplomatisk kontakt på høyere nivå med Russland.

* En invitasjon til utenriksminister Sergej Lavrov blir trukket tilbake.

Hverken medlemmer av kongefamilien eller regjeringen reiser til Russland under fotball-VM til sommeren.

Skjerpet kontroll av private flyginger til og fra Storbritannia. Også innskjerping av toll- og fraktregler.

Frysing av midler som eies av den russiske stat, der det er bevis for at de kan brukes til å true liv eller eiendom til britiske statsborgere eller personer som oppholder i seg i landet.

Russiske myndigheter truer med mottiltak, men de er ennå ikke spesifisert. Kilde: NTB

Ikke utløst Artikkel fem

Etter nervegass-angrepet har Storbritannia holdt NATO tett orientert, men ikke best om bistand eller utløst Artikkel fem i NATO-pakten om å komme hverandre til unnsetning.

På spørsmål om han er sikker på at Russland står bak nervegass-angrepet, sier Stoltenberg at han ikke betviler de opplysningene som britene har kommet med.

– Dette er en nervegass som er russisk, og ifølge britiske myndigheter står enten Russland bak, eller så har de mistet kontrollen over dette stoffet. Uansett har de ikke kommet opp med noen troverdig forklaring, sier NATO-sjefen.

– Det har rammet mennesker i Storbritannia, og det er første gang nervegass av denne typen har vært i et NATO-land, legger han til.

Det store bildet

Det store bildet om Russland handler også om militær aktivitet rettet mot NATO-land, slik sjefen for etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, omtalte i Oslo Militære samfunn for noen uker siden:

– Russland ruster opp militært, og de inkluderer kjernevåpen i sin militære doktrine og sin øvingsaktivitet. Det er farlig, sier NATO-sjefen.

Hans mener at NATO-landenes svar på dette skal være økt avskrekking gjennom et bedre militært forsvar.

– Formålet med hybride taktikker er å ikke utløse NATOs artikkel fem, eller en militær gjengjeldelse. Det er krevende å forholde oss til. Samtidig er det ikke første gang at et land forsøker å drepe sine eksagenter. Det har skjedd før, sier han.

Sak for NATO

– Hvordan blir et drapsforsøk i Storbritannia en sak for NATO?

– Angrepet i Salisbury er en politisak og en sak for rettsapparatet. NATO-land har tilbudt bistand med ekspertise, men britene har foreløpig takket nei. Det er det større bildet av Russlands aktivitet som gjør at dette blir en sak for NATO.

– Er spionanklagene mot Frode Berg i Moskva del av det samme større bildet?

– Jeg kjenner ikke Frode Berg-saken godt nok til å kunne kommentere den, sier Stoltenberg.

Mens britene utviser 23 diplomater og fryser diplomatisk kontakt på høyeste nivå, sier Stoltenberg at dialog er viktig for å unngå konfrontasjoner og misforståelser. Han arbeider nå med å få til et nytt møte i NATO-Russland rådet.