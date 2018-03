Russland krever bevis fra britene etter giftangrep

SLO TILBAKE: Den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzja under hastemøtet i FNs sikkerhetsråd onsdag. Foto: Reuters

Russland anklager Storbritannia for å skape en hysterisk stemning etter angrepet på en russisk eksspion – og ber britene legge frem bevis.

– Russland har ingenting å skjule, fremholdt den russiske FN -ambassadøren Vassilij Nebenzja under et hastemøte i FNs sikkerhetsråd onsdag.

– Theresa May skaper en hysterisk atmosfære, sa han, og påpekte at Russland ikke snakker et språk der det stilles ultimatum.

Det er nettopp det han mener statsminister Theresa May har gjort ved å kreve en forklaring fra Russland på hvorfor den russiske nervegiften Novitsjok er blitt brukt til å angripe en russisk eksspion og hans datter på britisk jord.

Samtidig har hun truet med at Russland vil bli holdt ansvarlig for nervegiftangrepet hvis det ikke kommer noe troverdig svar.

Utviste diplomater

Men noe svar har ikke kommet, og onsdag reagerte Storbritannia med å utvise 23 russiske diplomater.

Fakta Storbritannias tiltak mot Russland Storbritannia utviser 23 russiske diplomater etter angrepet med nervegift.

Utvisningen er den største på 30 år.

Britene fryser all diplomatisk kontakt på høyere nivå med Russland.

* En invitasjon til utenriksminister Sergej Lavrov blir trukket tilbake.

Hverken medlemmer av kongefamilien eller regjeringen reiser til Russland under fotball-VM til sommeren.

Skjerpet kontroll av private flyginger til og fra Storbritannia. Også innskjerping av toll- og fraktregler.

Frysing av midler som eies av den russiske stat, der det er bevis for at de kan brukes til å true liv eller eiendom til britiske statsborgere eller personer som oppholder i seg i landet.

Russiske myndigheter truer med mottiltak, men de er ennå ikke spesifisert. Kilde: NTB

Nebenzja påpeker på sin side at Russland ennå ikke har bedt det britiske utenriksdepartementet om prøver av nervegiften som ble brukt.

– Vi er høflige, forklarte han.

Det er Storbritannia som ba Sikkerhetsrådet kalle inn til hastemøte for å drøfte den spente politiske situasjonen som har oppstått etter nervegiftangrepet.

– I dag vil jeg be mine kolleger i Sikkerhetsrådet om å stå sammen med oss i kampen mot slike handlinger, sa Storbritannias viseambassadør i FN, Jonathan Allen.

Amerikansk støtte

USA ga britene det de ønsket og rettet pekefingeren mot Russland.

– USA tror at Russland er ansvarlig for angrepet på to personer i Storbritannia, der det er brukt en nervegift med militær gradering, sa deres FN-ambassadør Nikki Haley.

Ifølge Jonathan Allen betyr mangelen på en russisk forklaring at Storbritannia ikke har noe annet valg enn å konkludere med at det dreier seg om et statsstøttet angrep. Han sa også at Storbritannia ikke vil la seg avfeie at det han kalte Russlands «benektelse, avledninger og trusler».

Ingen kunngjøring

Det er ikke ventet at Sikkerhetsrådet vil vedta noen kunngjøring om saken.

Statsminister Theresa May har tidligere sagt at Russland mest sannsynlig står bak angrepet på Skripal og datteren i Salisbury 4. mars. Tilstanden er fortsatt kritisk for begge.

Russiske myndigheter har tidligere avfeid britenes anklager som tull og provokasjoner.

Novitsjok er en svært kraftig nervegift som i sin tid ble utviklet av Sovjetunionen, Russlands handels- og industriminister Denis Manturov sier til nyhetsbyrået Interfax at alle kjemiske våpen fra Sovjet-tiden er destruert.

FNs generalsekretær António Guterres har fordømt angrepet og bedt om at saken etterforskes grundig.

