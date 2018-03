«Sex og singelliv»-stjerne vil bli guvernør

SØKER NY KARRIERE: Politisk aktivist og skuespiller Cynthia Nixon vil bli topp-politiker. Foto: Reuters

Hun er best kjent for sin rolle som «Miranda» i den populære TV-serien «Sex og singelliv». Nå vil skuespiller Cynthia Nixon (51) inn i politikken.

I en video på Twitter kunngjorde hun mandag at hun utfordrer New Yorks delstatsguvernør Andrew Cuomo (60) i Demokratenes nominasjonsvalg. Dersom hun blir valgt, blir hun landets første åpne lesbiske guvernør.

Den 51 år gamle skuespilleren er kjent som forkjemper for offentlige skoler og er alliert med New-York ordfører Bill De Blasio.

Hun har tidligere tatt til orde for at Demokratene på landsbasis må markere seg med en sterkt liberal identitet i stedet for bare å være et «anti-Trump-parti». Hun sier nå at hun vil kjempe for et bedre, mer likestilt New York.

– Vi er nå den mest ulike staten i hele landet, med både utrolig velstand og ekstrem fattigdom, sier hun i videoen.

Nixon er gift med Christine Marinoni, har tre barn og bor på Manhattan. Hun er kjent som en liberal aktivist og tar nå opp kampen Cuomo, som har vært guvernør i New York siden 2011.

En fersk meningsmåling fra Siena College gir veteranen en oppslutning på 66 prosent, mot 19 prosent til Nixon.