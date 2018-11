Trump-tilhenger: – Vis Trump mer respekt!

CHATTANOOGA, TENNESSEE (VG) Foran rekken av plakater med beskjed om at USAs president er umoralsk og skamløs, ruller Joe Mazanowski sin tralle med Trump-effekter. Han mener at Trumps kritikere må vise mer respekt.

– Jeg stemte Trump og jeg vil alltid stemme Trump. Hvis du har en mening, så vil jeg lytte til den. Men poenget er at Donald Trump er vår president, og vi må respektere det.

Vi møter ham i Chattanooga, Tennessee, hvor Trump holder ett av sine siste valgkampmøter før valgdagen.

11 000 ekstatiske Trump-supportere samlet seg i McKenzie Arena i byens sentrum.

De ble ikke skuffet, selv om Trump denne kvelden nøyde seg med 45 minutter med kraftig skryt av sine prestasjoner, kun avbrutt av de velkjente, repeterende dommedagsprofetiene om hva som skjer hvis Demokratene vinner terreng i Kongressen, noe som ble klart at de gjorde onsdag .

Utenfor har Trump-effektene til Joe Mazanowski solgt bra. På andre siden av veien står noen hundre anti-Trump-demonstranter og skriker ut sin misnøye.

En av dem, Jim Henry, går langt utenfor den sonen politiet har henvist demonstrantene til, og presser seg frem mens VG intervjuer Mazanowski.

– Det Trump har gjort, er å sette USA først. Han setter amerikanere først. Trygghet for Amerika først. Han sier at alle mennesker som er gode, er velkomne. De neste årene kommer alt til å bli bedre, fordi vi har noen som bryr seg om landet, sier Mazanowski om Trumps neste to år som president.

Han snakker om migrantkaravanen i Mexico , sikkerhet på flyplasser og bakgrunnssjekker.

– Det er mange, flotte mennesker fra overalt i verden som kan bidra. Problemet er de menneskene som kommer til USA og som ikke kommer til å gjøre Amerika fantastisk igjen, sier Mazanowski, før Henry blander seg inn:

– Som Trump, mener du?

Henry bærer på en plakat med noen av de mest kjente ordene fra Frihetsgudinnen i New York, som handler om de millioner av innvandrerne som strømmet til USA. Han har også en plakat med «Words Matters» - ord betyr noe – myntet på Trumps splittende retorikk.

Da vi spør Joe Mazanowski om hva han synes om personen som kommer bort til ham mens han blir intervjuet, sier han kort.

– Han lo av vitsene mine, så han må være ganske kul.

– Har du fortalt en vits? Unnskyld meg! repliserer Henry, og legger til:

– Jeg la ikke merke til at han fortalte noen vitser. Jeg la derimot merke til at han fortalte mange usannheter. Jeg mener, Trump er ikke en trygg person i Det hvite hus - med atomknappen. Ikke i det hele tatt.

Mazanowski tilbyr Henry en sjokolade, og ber han gi det til en hjemløs hvis han ikke vil ha den selv.

– Hva med barna fra Guatemala eller Honduras? Vil du gi dem sukkertøy? sier Henry, og mener med dette migrantene i karavanen som går gjennom Mexico nå, og som ble Trumps viktigste valgkampsak.

Så ber Mazanowski ham om å sende sjokoladen til migrantene, før han påpeker hvor mye Trump har gjort for landets militærveteraner. Han får en lang og rå latter til svar.

– Har Trump vært i militæret? Hva slags tjeneste hadde han, jeg har glemt det? Åååå, han var skadet eller syk eller, var han ikke? sier Henry ironisk.

Trump har alltid hevdet at en skade i hælen gjorde det umulig for ham å marsjere over lengre distanser, og flere legeerklæringer fritok ham fra å tjenestegjøre under Vietnam-krigen.

Mazanowski tar det pent at Henry konfronterer ham. En politimann ber høflig Henry om å gå de rundt 100 meterne tilbake til de andre demonstrantene. Henry gjør det. Han har fått sagt sitt.

– Det er ytringsfrihet her. Det er hans rett. Ville jeg gått på AC/DC-konsert hvis jeg ikke likte AC/DC? Trolig ikke. Men de har all rett til å gjøre hva de vil, på fredelig vis.

Joe Mazanowski liker ikke polariseringen i USA de siste årene. Han sier at det er mye bedre hvis alle er venner. Men så begynner han på et lengre resonnement om at dersom han reiser til Norge, så vil han forholde seg til norske lover.

– Reiser jeg til Norge, vil jeg gjøre ting bedre, for det er sånn jeg er. Jeg er fredelig og respektfull mot dine lover.

– Mener du å si at mennesker som kommer fra andre steder er en fare for det amerikanske samfunnet?

– Jeg tenker at enkelte mennesker er en fare for alle samfunn, ja. Du må få dem sjekket. Selv er jeg fredelig. Hvis du har en mening, lytter jeg.

Mazanowski sier også at Trump og republikanernes suksess vil komme fordi «vi elsker Amerika». Han sier også at Trump har en «historikk med å være god og respektfull».

– Så du føler at Trump har en historie med å være god og respektfull?

– Totalt sett, ja. Han har respekt for USA. Men vi prøver alle å bli bedre. Han prøver å bli bedre. Som person, taler og president. Men hør, jeg klagde aldri på andre presidenter før ham. Jeg respekterer den presidenten som har embetet.