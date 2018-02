HAMSTER-NEKT: Den amerikanske studenten hevder at det var en ansatt i flyselskapet som sa hun kunne spyle ned hamsteren i toalettet da hun ikke fikk ta den med om bord i flyet. Foto: Bill Montgomery / TT / NTB scanpix

Ble nektet flyreise – spylte hamster ned i do

Publisert: 09.02.18 16:13

21-åringen hevder flyselskapet først sa ja til at dyret kunne være med på flyreisen til Florida, men ble nektet adgang på flyplassen.

Den amerikanske studenten, Belen Aldecosea, ville ha med hamsteren som et såkalt terapi-dyr ombord reisen hjem til Sør-Florida.

Til den amerikanske avisen the Miami Herald forteller Aldecosea at hun hadde ringt selskapet på forhånd for å forhøre seg om hun kunne ta med seg dyret på flyet, noe hun fikk bekreftet.

På flyplassen ble hun derimot nektet å ta det med, og 21-åringen hevder at en ansatt i selskapet foreslo at hun kunne spyle dyret ned i do, eller slippe det løs utenfor flyplassen.

Aldecosea forsøkte å leie en bil, for å få kjørt hamsteren til noen venner, men det var ingen ledige biler på tidspunktet.

21-åringen så da ingen annen mulighet enn å spyle dyret ned i en do på flyplassen.

– Hun var redd, jeg var redd. Det var grusomt å legge henne i toalettet. Jeg satt der i ti minutter og gråt, fortalte Aldecosea til avisen.

Flyselskapet bekrefter at Aldecosea ringte før avreise, og ved en feil, fikk beskjed om at hun kunne ta med dyret.

Videre nekter talspersonen for at noen ansatte i selskapet foreslo at hun skulle spyle dyret ned i do.