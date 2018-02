SØSKEN: Lillesøster Kim Yo-jong er med på noen ytterst få av bildene som gis ut av landets statskontrollerte nyhetsbyrå. Foto: KCNA via AFP

Kim Jong-uns lillesøster besøker OL i Sør-Korea

Publisert: 07.02.18 08:43

2018-02-07

Kim Yo-jong reiser til Pyeongchang for å overvære OLs åpningsseremoni.

Det opplyser myndighetene i Nord-Korea , ifølge BBC .

BBC omtaler lillesøsteren som «innflytelsesrik». I fjor ble hun gitt en fremtredende rolle i regjeringspartiets øverste organ.

Kim Yo-jong er i slutten av 20-årene og har ofte vært med broren når han reiser rundt i landet eller deltar på arrangementer, skriver NTB.

Ifølge CNN er dette første gang en representant fra Kim-familien besøker nabolandet.

Felles flagg

Det er tidligere varslet at de to nabolandene vil marsjere under et felles koreansk flagg under åpningsseremonien.

Også Kim Yong-nam, Nord-Koreas seremonielle statsoverhode, vil overvære vinterlekene.

Til sammen 22 utøvere fra Nord-Korea skal konkurrere i OL. I tillegg reiser en delegasjon på 280 personer, ifølge Yonhap. Mesteparten av delegasjonen ankom arrangørbyen Pyeongchang onsdag.

To gull i vinter-OL

Delegasjonen består av 26 taekwondo-demonstratører, 229 cheerleadere , fire delegater fra landets olympiske komité og 21 journalister.

Nord-Koreas deltakelse i OL er ansett som en styrking av de to landenes svært betente forhold. I januar ble landene også enige om å gjenopprette en militær direktelinje som har vært stengt i nesten to år.

Selv om Nord-Koreas deltakelse i årets vinter-OL kom som en overraskelse for mange, er landet alt annet enn et nytt innslag. Til sammen har Nord-Korea 16 OL-gull, men bare to av dem er fra vinter-OL.