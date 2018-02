REKORD: En hjullaster forsøker å holde Den røde plass fri for snø søndag ettermiddag. Foto: Foto: AFP

Slettet 60 år gammel snørekord

Publisert: 05.02.18 21:13

Mer enn 2000 trær brakk som fyrstikker eller veltet. Hele bydeler var uten strøm og 850 flyavganger ble kansellert, da Moskva opplevde det største snøfallet på 60 år.

Ikke siden 1957 har det snødd så mye i den russiske hovedstaden , melder lokale myndigheter om stormen som allerede er døpt århundrets snøvær i russiske medier.

Én person mistet livet da en strømledning ramlet ned. Minst fem personer havnet på sykehus, melder CNN.

– Folk blir skadet. Vær forsiktige, oppfordret Moskva -ordfører Sergi Sobyanin, som også opplyste at hovedstadens skoler var stengt mandag på grunn av snømengdene. Privatbilister ble anmodet om å la bilen stå.

Snøen begynte for alvor å lave ned på søndag. I løpet av noen timer kom det 27 centimeter med snø. Mandag formiddag var Moskva dekket av over en halv meter med snø. I tillegg måtte millionbyen slite med underkjølt regn og store mengder is.

I enkelte bydeler var gatene ufremkommelige og militæret måtte hjelpe til for å få løst opp milevis med bilkøer. Hundrevis av landsbyer rundt omkring Moskva var uten strøm søndag ettermiddag.

55 centimeter. Så mye har det ikke snødd i Moskva i løpet av ett døgn siden målingene startet – to rekorder ble slettet – fra henholdsvis 1957 og 2013.

I løpet av mandag kveld og natt til tirsdag er det ventet at temperaturen igjen vil synke fra null til 17 minusgrader. Det skal snø ytterligere åtte-ti centimeter.