Speiderjente solgte over 300 pakker kjeks utenfor marihuana-butikk

Publisert: 10.02.18 06:10

UTENRIKS 2018-02-10T05:10:39Z

På bare seks timer solgte den unge speideren 312 pakker kjeks utenfor en marihuana-butikk i San Diego i USA.

En 9 år gammel speiderjente satte i helgen opp en salgsbod utenfor marihuanabutikken Urbn Leaf i i San Diego.

På bare seks timer solgte jenta 312 kjekspakker til inntekt for speiderorganisasjonen hun tilhører. Det antas at kjøperne hovedsakelig var kunder av marihuanabutikken.

Salgstrikset ble godt dokumentert av butikkens eier som la ut bildet av jenta på sosiale medier med butikkens logo i bakgrunnen.

Jentas far, som ikke er identifisert, bekreftet overfor 10news at hun endte med å selge totalt 312 pakker i løpet av omtrent seks timer.

Overlege i rettsmedisin ved Oslo universitetssykehus Gudrun Høiseth sier til VG at marihuana har en innvirkning på apetitten.

– Det stemmer at marihuana har en apetittfremmende effekt. Det motsatte stoffet av hasj brukes som slankemiddel, sier hun.

Til tross for noen kritiske kommentarer, har Alison Bushan, en talsmann for speiderorganisasjonen jenta tilhører, bekreftet at jenta ikke overtrådte noen adferdsregler, da hun ikke solgte i regi av organisasjonen, men fra en vogn på fortauet sammen med sin far, skriver Foxnews .

Will Senn, som grunnla Urbn Leaf, har forsvart jenta, og sier at butikken bare la ut bilde for å støtte en god sak.

Hver gang vi har muligheten til å støtte gode formål, gjør vi det, sa han, ifølge Foxnews .

Om speiderjenta valgte å selge kjeks utenfor marihuanabutikken av strategiske grunner vites ikke.

Hvert år på denne tiden samler speiderjenter over hele USA inn penger til sin organisasjon gjennom salg av kjeks og småkaker. Salget fortsetter til april.

Det har også tidligere oppstått diskusjoner etter at speidere har solgt varer utenfor marihuanabutikker og spritsjapper i USA, skriver 10news .