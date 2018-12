DREPT: Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept i Marokko. Foto: Privat

Maren (28) og Louisa (24) ble drept i Marokko

UTENRIKS 2018-12-18T09:37:34Z

– Hun var så utrolig god. Hennes første bud var sikkerhet. Jentene hadde tatt alle forholdsregler før de la ut på denne turen, sier Irene Ueland, til NRK .

Publisert: 18.12.18 10:37 Oppdatert: 18.12.18 11:44

Moren sier til NRK at hun sist hørte fra datteren søndag 9. desember da de hadde kommet frem. Maren Ueland skrev en melding om at alt var bra, men at hun ikke kom til å ha mobilen så mye på fremover.

Moren til den avdøde kvinnen mintes datteren med et innlegg på Facebook mandag kveld: Maren vårs: 23.11.1990 - 17.12.2018

Begge kvinnene var studenter ved Universitet i Sørøst-Norge.

– Vi har i dag fått den vonde beskjeden om at to USN-studenter ved campus Bø er drept i Marokko , skriver Rektor Petter Aasen i en pressemelding. Det vi vet så langt er at de var på en måneds lang privat ferie i Marokko. Tankene våre går nå til jentenes familier.

Ble kontaktet av datterens venn

Danske BT har snakket med moren til den danske kvinnen, Louisa Vesterager Jespersen. Moren forteller at hun satt sammen med sine tre barn og så på julekalenderen.

– Plutselig er det en fra Norge, som kjenner Louisa, som skriver til min sønn og lurer på om vi har hørt fra Louisa siden en dansk og en norsk kvinne var blitt drept i Marokko hvor hun hadde dratt ned for å feire jul. Vi sa nei, og så skrev nordmannen at det var godt, fordi det sto at de pårørende var blitt underrettet, sier Helle Jespersen til DK.

Familien var lettet, men ti minutter senere ringer det på døren.

– Da jeg gikk ut og så at det sto to betjenter der, visste jeg hva som hadde skjedd. Jeg brøt sammen og var helt gråteferdig, sier hun til danske BT.

Moren forteller at datteren var eventyrlysten.

– Hun var alltid glad og positiv. Hun fikk det beste frem i alle, sier moren.

Møtte jentene på vei ned fra fjellet

Onsdag 12. desember, på vei ned fra en fjelltur i Imlil, møtte Sylvia Nordskar og familien fra Trondheim to kvinner som passer til beskrivelsen på de to som ble funnet drept mandag morgen.

Klokken var rundt seks på ettermiddagen og det var fortsatt lyst da de to gruppene møttes.

– På vei ned til bilen møtte vi to jenter i 20-årene. Den ene var norsk og den andre var dansk. De var blide og kom med store ryggsekker. Vi hadde en hyggelig samtale med de to, forteller Nordskar.

Det er utenfor turistsesongen og dermed få utlendinger i området. De to jentene skal ha hørt familien snakke og spurte om de var fra Norge.

– Vi stoppet og pratet litt med de. Jeg tror de hadde kommet fra Marrakech og skulle gå litt opp i fjellet før de skulle sette opp telt for natten.

– Jeg husker jeg tenkte på at de hadde med seg telt. Vi sov jo inne og det var veldig kaldt. Byen ligger 1700 meter over havet, så selv om det er varmt på dagen, er det veldig kaldt på natten. Jeg husker jeg syns det var veldig tøft at de skulle sove ute, sier Nordskar.

Én pågrepet

Politiet i Marokko skal ha arrestert og mistenkt én person for drapene på en norsk og en dansk kvinne. Det får VG opplyst fra en kilde tett på etterforskningen i Marokko tirsdag morgen.

I en pressemelding skriver det marokkanske politiet at «de vil fortsette med sikte på å identifisere og anholde andre potensielle mistenkte involvert i gjerningen».