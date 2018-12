BER FOLK VÆRE FORSIKTIGE: Dette bildet er fra La Rambla, Barcelonas hovedgate, i august 2017, etter at en hvit varebil meide ned og drepte 16 mennesker. Nå ber politiet folk være forsiktige gjennom julen. Foto: Terje Bringedal

Terrorfrykt i Barcelona – ber folk passe på

En marokkaner i 30-årene har planlagt terror i Barcelona, skriver amerikanske myndigheter på Twitter. De ber folk være påpasselige i storbyen.

Publisert: 24.12.18 14:39

På formiddagen 24. desember skrev State Dept. følgende på Twitter:

Flere medier skriver at en marokkaner i 30-årene har planlagt et bussangrep i Barcelona i juletidene. Derfor advarer flere, deriblant utenriksdepartementet i USA, om å reise til Barcelona og spesielt La Rambla.

Dette skjer bare ett år og fire måneder etter at en hvit varebil meide ned og drepte 16 mennesker og skadet 131 på La Rambla.

Mannen politiet jakter har blitt identifisert som B.L., uten at det er gitt mer informasjon. Han skal fra Casablanca i Marokko og har et buss-sertifikat. Han er kjent for det spanske politiet fra 2006, da han fornærmet et medlem av Guardia Civil, en spansk paramilitær politistyrke med både militære og sivile funksjoner, på en flyplass i Malaga.

Nivå 2 og 4

El Pais skriver at politiet sjekker bussjåfører og minibussjåfører i Barcelona sentrum som en del av letingprosessen.

På en terrorskala fra 1 til 5, skriver eTurboNews at Spania er på nivå 2. «Terrorister kan angripe med liten eller ingen forvarsel, rettet mot turiststeder, transportstasjoner og andre offentlige steder», står det på siden. Likevel skriver flere medier at slike angrep og trusler er på nivå 4.

Politiet vil være ekstra synlige ved potensielle steder som Sagrada Familia og nevnte La Rambla i julen, skriver El Pais.