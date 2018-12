En kjent journalist har over tid forfalsket artikler for Der Spiegel, opplyser det tyske magasinet. Foto: Kay Nietfeld/dpa via AP / NTB scanpix

Tysk stjernereporter forfalsket artikler

Tyske Der Spiegel har avslørt at en av magasinets journalister har stått bak omfattende juks. Reporteren skal over tid ha diktet opp saker i stor skala.

NTB

Publisert: 20.12.18 05:08

Bedrageriet som ryster det anerkjente nyhetsmagasinet, ble avslørt i en intern gransking, opplyser Spiegel på sine nettsider onsdag.

Den prisvinnende journalisten Claas Relotius (33) har selv innrømmet svindelen, ifølge arbeidsgiveren. Han ryddet skrivebordet sitt sist søndag, og kontrakten ble avsluttet dagen etter.

Til sammen er 60 artikler signert den aktuelle journalisten publisert i magasinets ukentlige papirutgave og på nett siden 2011. 33-åringen har nå erkjent at minst 14 av sakene er delvis fabrikkert, skriver magasinet.

Mistanken om at noe var galt, dukket først opp sist måned, ifølge Der Spiegel.

Avslørt av kollega

En kollega som jobbet sammen med Relotius ved USAs grense til Mexico, ble mistenksom og begynte å granske ham. Han sporet opp to bredt siterte kilder fra Relotius' reportasje, som ble publisert i november. Begge kildene sier de aldri møtte ham.

Gravejournalisten, som var kjent for levende skildringer, innrømmet etter hvert å ha diktet opp saker og fordreid fakta i flere tilfeller, ifølge arbeidsgiveren. Spiegel skriver at Relotius angrer på det han gjorde, og at han forklarer bedrageriet med at han var redd for å mislykkes.

Journalisten har slettet kontoer på sosiale medier og har ikke besvart andre mediers henvendelser om saken.

Gransking

Mediehuset har nå satt i gang en intern gruppe som skal saumfare alt Relotius har skrevet. Resultatet av granskingen skal offentliggjøres, lover Spiegel, som er anerkjent for grundig grave- og dybdejournalistikk.

Blant sakene som skal være forfalsket, er en artikkel om en jemenittisk fange i Guantanamo-leiren, og én om irakiske barn som ble bortført av IS. Arbeidsgiveren omtaler avsløringen som «et bunnpunkt i Spiegels 70 år lange historie».

Vant journalistpriser

Relotius har som frilansjournalist jobbet for flere andre medier i tillegg til Spiegel, deriblant Die Welt, Financial Times Deutschland og Frankfurter Allgemeines søndagsutgave. Han har også fått priser for sitt arbeid, blant annet ble han kåret til årets journalist av CNN i 2014.

Tidligere denne måneden fikk han prisen Årets tyske reporter for saken om en ung syrisk gutt.

Den tyske journalistforeningen DJU kaller skandalen det største bedrageriet i journalistikken siden Hitler-dagbøkene, som Spiegels konkurrent Stern publiserte i 1983. De viste seg senere å være forfalskninger.

Spiegel har et opplag på rundt 725.000 og flere millioner lesere på nett.