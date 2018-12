DREPTE MUNK: Munken Rahul Walke Bodhi ble denne uken drept av en leopard i det indiske tigerreservatet Tadoba Andhari. Denneleoparden er avbildet i en nasjonalpark i Sri Lanka. Foto: Dinuka Liyanawatte / REUTERS

Munk drept av leopard i India

En leopard drepte fredag en buddhistisk munk som mediterte i et beskyttet skogreservat i India. Nå er målet å få flyttet den for å beskytte den mot lokalbefolkningen som ønsker hevn.

Det opplyser lokale tjenestemenn, ifølge CNN.

Munken Rahul Walke Bodhi skal ha gått for å meditere i et naturreservat tirsdag morgen da han ble drept, ifølge tjenestemann Santosh Chaudhuri ved tigerreservatet Tadoba Andhari der angrepet fant sted.

Nærmere bestemt skal Bodhi ha sittet under et tre i skogen Tadoba, sier offisielle myndigheter til PTI. Reservatet ligger cirka 800 kilometer fra storbyen Mumbai.

BBC skriver at det bor rundt 88 tigere i denne skogen, i tillegg til mange andre dyr som leopard, hyene, leppebjørn og honninggrevling.

Nyhetsbyrået AFP melder at det har vært fire alvorlige angrep i naturreservatet de siste ukene. Bodhi var en av mange munker som besøkte området i forbindelse med en årlig bønnekonferanse, skriver CNN .

Så leopardangrepet

Opprinnelig var Bodhi tilknyttet et buddhistisk tempel som ligger i den omtalte skogen, men skal ha gått rimelig langt unna for å finne et stille sted. Ansatte ved reservatet skal ha advart munkene om å ikke gå for langt inn i skogen, ifølge BBC .

En munk som tilhører samme tempel som Bodhi, har fortalt den britiske avisen at han så leoparden angripe Bodhi da han gikk ut til for å gi Bodhi mat onsdag morgen. Munken skal ha gått for å hente hjelp, men Bodhi var allerede død da han returnerte med flere andre.

Statlige myndigheter har opplyst at munkens familie vil motta en oppreisning som tilsvarer rundt 140.000 norske kroner.

– Jeg vil gjerne be alle om å ikke gå inn i skogen, sa en tjenestemann fra skogen, GP Narawane, til BBC.

Likevel er det nå lagt planer om å fange leoparden, og Narawane opplyser til BBC at det er satt opp to bur og en kamerafelle i skogen. Målet er å få leoparden flyttet til et annet sted for å unngå hevngjerninger fra lokalboende i området.

