Aftonbladet-kommentator etter Solbergs nyttårstale: – Latterlig

UTENRIKS 2019-01-03T23:22:28Z

Under tittelen «Den latterlige «norske tilstanden»», går en svensk Aftonbladet-kommentator hardt ut mot norsk innvandringspolitikk i etterkant av Ernas Solbergs nyttårstale.

Publisert: 04.01.19 00:22 Oppdatert: 04.01.19 00:52

«Den siste valgperioden hånet Norge «svenske tilstander», resultatet av flyktningstrømmen. Reisen har ikke vært lett. Men vi har fått mer, og befolkningen øker. Vi har åpnet flere dører.

Fremtidens fasit er at arbeidsføre mennesker kommer til å være en mangelvare - for noen land mer enn andre. Det blir «norske tilstander».»

Slik lyder de avsluttende ordene i lederkommentaren som svenske Aftonbladet-kommentator Pernilla Ericsons kom med torsdag. I lederen gir Ericsson den norske innvandringspolitikken hard kritikk.

Det er i etterkant av nyttårstalen til Ernas Solberg, der statsministeren ga det norske folk oppfordringen om å lage flere barn. Ericsson knytter dette sammen med at Solberg har åpnet for å begrense abortrettighetene i sitt frieri til KrF i høst, skriver «det også er en måte å tvinge kvinner til å føde på», før hun sier det hele blir «en smule latterlig».

Les hele nyttårstalen til Erna Solberg her.

Deretter utbroderer hun hvorfor hun mener den norske velferden er «krisetruet».

«Oljenasjonen Norges økonomi er kjempesterk. Arbeidsløsheten er lav, prognosen er at det fortsatt vil finnes bra med jobber fremover. Velferden kommer til å skrike etter folk. Men tallene viser tydelig: Det kommer til å være for få mennesker til å fylle behovet», skriver hun.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sier i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling at hun ikke ser noen verdens problemer med at norske myndigheter oppfordrer befolkningen til å få barn.

– Alt annet ville være oppsiktsvekkende. Norge har ingen ett- eller fåbarnspolitikk, skriver Helleland, som mener at det ikke er noen motsetning mellom ønsket om å ha god integrering og at folk får flere barn.

– Norge er bedre enn Sverige på integrering, fordi vi har skjønt at god integrering henger sammen med antallet som kommer, mener den norske ministeren.

Ericson trekker frem at Norge er «et av landene som tar imot færrest flyktninger i hele Europa» samtidig som det er et av verdens rikeste land. Etter å ha sammenlignet landenes innvandringstall fra 2014, som er 11.500 mottatte asylsøkere i Norge mot Sveriges 81.000, kritiserer så den svenske kommentatoren at Norge kun tok imot 8000 flyktninger i løpet av de tre årene krigen i Syria «herjet som verst».

«(...) I stedet for å tilby mennesker en trygg havn, økte de bistanden til Syrias nærområder. Nå kommer styrtrike Norge til å ha mangel på arbeidsføre mennesker. Innvandring er arbeidskraft», skriver hun og kategoriserer innvandring som «en enormt viktig byggestein for velferden».

– Vi har fått mer og befolkningen øker.

Ericson mener bestemt at Sveriges mildere innvandringspolitikk er nødvendig og vil gagne landets fremtid. Hun peker på at nesten en fjerdedel av alle som jobber i Stockholms fylkeskommuner, fra leger til sykepleierassistenter og tannleger, har utenlandsk bakgrunn og utgjør «hånden som støtter opp om eldreomsorgen».

Ifølge Ericson har også håndteringen av innvandringsstrømmen bedret seg, der det tidligere kunne ta åtte til ni år før nyankomne hadde etablert seg på arbeidsmarkedet, har tallet nå har sunket til drøye fem, ifølge lederkommentatoren selv.

– Aftonbladet må gjerne slå seg på brystet med at kun 50 prosent nyankomne er i jobb etter fem år i Sverige - i Norge har vi høyere ambisjoner, kontrer Helleland.

VG har så langt ikke fått ytterligere kommentater

