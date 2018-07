DØMT: Winston Blackmore (61) ler og koser seg sammen med seks av barna sine, og noen av barnebarna. Nå er han dømt for flerekteskap. Foto: JONATHAN HAYWARD, AP

Sektledere hadde 29 koner og 160 barn - dømt til husarrest

Publisert: 01.07.18 23:10

I fjor ble to kanadiske menn avslørt for pylogami, etter å ha hatt 29 koner og 160 barn til sammen. Nå er begge dømt.

Winston Blackmore fra British Columbia i Canada har lenge vært omtalt som landets mest kjente polygamist.

Han har 24 koner og 149 barn, og må nå sone seks måneder i husarrest før en prøvetid på 12 måneder. Under husarresten får han for øvrig lov til å gå på jobb som vanlig, og reise til sykehus ved eventuelle medisinske hastesaker.

James Oler ble på sin side straffet med tre måneders husarrest og 12 måneders prøvetid for å ha hatt fem koner på samme tidspunkt, skriver The Star Vancouver.

I tillegg ble de to mennene idømt mellom 75 og 150 timers samfunnstjeneste.

Angrer ikke

Høyesterettsdommer Sheri Ann Donegan i British Columbia har uttalt at det var en utfordrende balanse som måtte til for å finne en passende straff for de to mennene og at de ellers var hardtarbeide deltagere i lokalsamfunnet.

– Han har gjort det klart at ingen dom vil hindre han fra å praktisere sin tro. Anger er helt fjernt for han i denne konteksten, sier Donegan til avisen.

Noen av konene til mennene skal ha vært så unge som 15 år da de giftet seg, fortsetter hun.

Maksimumsstraffen for flerekteskap i Canada er fem år. Det har kun vært to tidligere domfellelser i landet for denne typen ekteskap. Det var i 1899 og i 1906.

Sektledere

De to mennene er lederskikkelser i kirkesamfunnet «Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints».

Sekten har sitt utspring fra Mormonerkirken, og tror på giftermål med flere enn en person.

Om Oler sa dommeren i rettssaken at han hadde handlet ut fra en sterk tro på egen religion og livssyn, som han hadde vokst opp med i sekten.

Blackmore har lenge forsvart sitt livssyn til media og i sivile rettssaker i USA og Canada. I 2012 slet han blant annet med å huske navnet til alle konene sine i en kanadisk rettssak, skriver SCMP.

– Jeg er skyldig i å ha utøvd min religion, og det er alt jeg sier i dag, fordi jeg aldri har nektet for det, sa Blackmore til pressen utenfor rettslokalene.

Kirkesamfunnet har eksistert i nesten 70 år, og hele tiden praktisert flerekteskap. Det var først på slutten av 90-tallet at sekten fikk søkelyset rettet mot seg, etter at et tidligere medlem hadde klaget dem inn til myndighetene.

Flerekteskap har vært ulovlig i Canada i 130 år.