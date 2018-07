KONFETTIDRYSS: Andres Manuel Lopez Obrador ankom sitt siste valgmøte hånd i hånd med kona Beatriz Gutiérrez Müller. Foto: Thomas Nilsson / VG

Valg i Mexico i dag: – Han er vårt siste håp

Publisert: 01.07.18 05:14

2018-07-01

MEXICO CITY (VG) Han har lovet velgerne å røske korrupsjonen i landet opp ved roten. I dag blir Andres Manuel Lopez Obrador trolig valgt til Mexicos nye president.

– Korrupsjonen her i landet er ikke bare et problem. Den er som en kreftsykdom, sier butikksjef Octavio Cancino Sánchez (27).

Pensjonisten Ángel Godinez (77) ser også på korrupsjon som Mexicos store problem.

– Vi er lei av å støtte dårlige regjeringer som har stjålet fra oss i årevis. Mange lever i fattigdom selv om vi er et rikt land. Vi fortjener en slutt på all denne korrupsjonen. Vi skjemmes over at det er dette vi er kjent for ute i verden, sier han på spansk, før han på stotrende engelsk legger til «poor no more».

VG møter de to under Andrés Manuel López Obradors, eller AMLO, som han ofte kalles, aller siste valgkampmøte. Det ble onsdag denne uken holdt foran rundt 80.000 tilhengere på mektige Azteca stadion. Fotballarenaen der Pele og Maradona har vunnet hver sin VM-finale, og der sistnevnte både handset mot og driblet halve England.

Mens vi snakker med Godinez, står en annen eldre mann ved siden av oss og hører samtalen. Han har tårer i øynene når han takker oss for at vi er der og rapporterer fra landet hans.

– Dere må spre dette. Det er veldig viktig for oss at verden får vite slik at vi kan få slutt på korrupsjonen, sier han og tar oss i hånden.

«PRE-SI-DEN-TE!»

Selv om valgmøtet ikke skulle starte før klokken 17, sto entusiastiske tilhengere i kø utenfor stadion allerede før klokken 12. I det salige latinamerikanske kaoset var det ikke godt å si hvor køen for å få utdelt gratisbilletter til arrangementet egentlig begynte og sluttet, men vi kom oss inn på fotballstadion

Etter hvert som tribunene, som tar 87.000 tilskuere, fyltes opp, kom det stadig nye artister på scenen. Til tross for bannere med påskriften «Sammen med AMLO kan vi klare det» minnet det hele mer om en musikkfestival med mariachi-band og popstjerner enn et valgkampmøte i tre og en halv time før hovedpersonen selv til slutt dukket opp.

På tribunen, der bølgen gikk med ujevne mellomrom, og på det tildekkede gresset sang og danset Obrador-tilhengere i partifargene burguder og hvitt seg gjennom ventetiden.

Men når AMLO først ankom var de «PRE-SI-DEN-TE! PRE-SI-DEN-TE! PRE-SI-DEN-TE!» som runget over stadion.

Obrador, som stiftet sitt nåværende parti Morena så sent som i 2014, brukte den timelange talen sin til å si mange av de samme tingene som tilhengerne hans allerede hadde fortalt oss. Han lover å få slutt på korrupsjonen, som gjennomsyrer alt fra politikken til politiet, i landet. Han omtaler de som styrer i dag som en «mafiagruppe», og sier selv han har «en ren sti» og vil lede med eksempel. Han viser til land som Norge og sier han ønsker seg sosial likhet for alle. Og han lover å få slutt på volden som herjer landet.

– Vår kampanje er ideen om at det bare er folket som kan redde folket, og at vi som et organisert kollektiv kan redde nasjonen. Min regjering vil være for, av og med folket, sa mannen som tapte presidentvalget både i 2006 og 2012.

Leder stort på målinger

Nå ligger han altså an til å vinne. Han leder stort over kandidatene til de mer etablerte partiene på meningsmålingene. Eksperter VG har møtt i Mexico City de siste dagene forklarer hans popularitet med at han i 12 år har reist land og strand rundt og snakket med folk. Han har vært overalt. Dette har gjort at han, som er fra sør, har klart å vinne tillit mange steder i det mer konservative Nord-Mexico.

Dette kombinert med at han med årene er blitt mindre aggressiv i tonen og mer moderat, blir trukket frem som hans suksessfaktor.

– Denne kampen har vært mulig å vinne på grunn av stahet. Vi falt, men vi har reist oss igjen. Nå når vi målet, sa en selvsikker Obrador på Azteca stadion onsdag.

Mye av det han har lovet blir av kritikere sett på som populisme. For eksempel at han vil halvere presidentlønnen, at han vil selge flyene regjeringen disponerer og at han vil gjøre presidentpalasset om til et slags kulturhus, mens han selv fortsetter å bo hjemme.













UTE I GOD TID: Allerede timesvis før portene til Azteca stadion åpnet var de ivrigste på plass i køen. Thomas Nilsson / VG

Han hevder at pengene som blir spart på disse tingene og på at det skal bli slutt på korrupsjon i myndighetene, vil gjøre at han ikke trenger øke skattene for å få til ting som bedre helsesystem og gratis utdanning.

Sjokkerer meksikanere

– Etter Hugo Chávez i Venezuela blir alle latinamerikanske politikere som ikke er på høyresiden kalt populister. Obrador er ikke det. Han er langt fra noen Chavez. Den sammenligningen er latterlig. AMLO er ikke perfekt, men med ham kan man i det minste få en regjering som ikke er forferdelig. Det vil være et fremskritt i dette landet, mener Catalina Ruiz-Navarro, en colombiansk aviskommentator, som bor i Mexico City, og skriver for både aviser i hjemlandet og i Mexico.

Amerikanskfødte John M. Ackerman er jusprofessor i Mexico City og tidligere rådgiver for Obrador. I dag har han ingen formelle bånd til kandidaten, men omtaler seg selv som en venn av ham. Til VG forklarer han AMLO som er jordnær fyr som ikke er ute etter makt for makten sin del.

– Han hører hjemme på venstresiden i politikken, men han er ingen kommunist eller sosialist. Han er en progressiv liberal, og han er en pragmatiker som er i stand til å inngå kompromiss.

Han får støtte av Paulina Villegas. Hun er meksikaner og dekker landet som journalist for New York Times. De to – uavhengig av hverandre – omtaler Obrador som en miks av Bernie Sanders og Jose Mujica, som ledet Uruguay fra 2010 til 2015.

– Også han gjorde symbolske ting som å ikke bo i presidentpalasset, men heller i sitt vanlige hjem. At en politiker her sier han vil gjøre slikt, er et sjokk for meksikanere. De er vant til at politikere lever på en helt egen planet, og er tonedøve for folk flest. AMLO har lyktes med å bygge bro mellom disse verdenene, sier hun til VG.

Vag

I Mexico kan en president bare styre i seks år, og selv om Ackerman ikke tror Obrador på så kort tid kan utrydde korrupsjonen i landet fullstendig, har han tro på at han kan utrette mye.

– Jeg mener, i motsetning til dagens president Enrique Peña Nieto, at korrupsjon ikke ligger i Mexicos kultur. Problemet er at korrupsjon nå blir aktivt promotert av myndighetene. Mye av det kommer fra toppen. Har man en der som er «ren», så tror jeg det vil kunne gjøre stor forskjell på kort tid, sier Ackerman.

Paulina Villegas tror han i det minste kan være starten på noe bra.

– Han vil ikke kunne løse korrupsjonsproblemet og utjevne den sosiale ulikheten på bare seks år, men han kan gå foran som et godt eksempel og ta oss i riktig retning. Samtidig er jeg litt urolig over at han ikke godt nok har forklart hvordan han skal fikse disse tingene. Han er fremdeles litt vag, sier Villegas.

Kjørte i 11 timer for å se ham

Tilbake på Azteca møter vi Elisa Pérez Pérez (52) og hennes mor Obdulia Pérez Santos (73), som kommer fra samme delstat som Obrador, Tabasco. De to husmødrene har kjørt 11 timer derfra for å se han de er overbevist om at blir deres neste president.

– Vi kjenner ham som en som har kjempet for sosial rettferdighet i mange år. Han er «ren», og ikke korrupt. Han har beholdt verdiene sine. Det viser han i alt han gjør, mener datteren, iført sin Morena-solhatt.

De to mener landet de siste årene har vært preget av usikkerhet. Ikke bare på grunn av korrupsjonen og volden som herjer, men også fordi det er stor arbeidsledighet og fordi altfor mange ikke får muligheten til å ta utdanning, fordi det koster for mye.

– Mange unge vet ikke hva de skal gjøre. Da ender det med at slutter seg til narkotikakartellene. AMLO er vårt siste håp, moren.

Medisinstudenten Vianey Hernández (21) sier hun støtter Obrador fordi han har sagt han skal hjelpe de fattige. De hun mener dagens regjering overser. Hun innrømmer likevel at hun ikke er hundre prosent overbevist om at den tidligere borgermesteren i Mexico by vil få til alt han lover.

– Men ingenting har blitt bedre med de to forrige partiene som har styrt, PAN og PRI. Med AMLO kan vi i alle fall håpe på en positiv endring, roper hun, for å overdøve mariachi-musikken fra scenen.