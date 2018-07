FUNNET: Dette bildet er tatt fra videoen Thai Navy la ut på Facebook da guttene var funnet. Foto: Royal Thai Navy Facebook/ AP

Dette vet vi om guttene i grotten

Publisert: 09.07.18 02:21

UTENRIKS 2018-07-09T00:21:36Z

Lagkameratene skal være fra etniske minoriteter og underpriviligerte samfunn - og de skal være lidenskapelig opptatt av fotball og dedikerte studenter. Fire av dem er nå i sikkerhet.

De tolv guttene mellom 11 og 16 år har vært innesperret i Tham Luang-grotten sammen med fotballtreneren i femten dager. Søndag ble det bekreftet at fire av dem er reddet ut.

Etter en fotballtrening dro de sammen på tur for å feire en av guttenes bursdag. De skulle utforske grotten, men kraftig regnvær blokkerte utgangen og fylte gangene i fjellet - slik at de måtte ta seg lenger inn i grotten.

Flere utenlandske medier har de siste dagene identifisert guttene og treneren som fremdeles sitter fanget i grotten, deriblant det thailandske nyhetsbyrået Thai PBS.

Elleve av de tolv guttene er fra fotballaget «Wild Boars». Ifølge Daily Mail skal én av dem, en femten år gammel gutt, ikke ha vært en del av fotballaget. Han skal ha blitt med på turen for å være sammen med sin beste venn.

Guttenes familie har ifølge den britiske nettavisen fortalt at guttene drømte om å bli fotballspillere - mens andre var dedikerte studenter.

The Guardian skriver at de fleste lagkameratene er fra etniske minoriteter og underprivilegerte samfunn.

Fotballtreneren: Ekapol Chantawong (25)

Ifølge The Australian var han bare ti år gammel da han mistet hele familien sin på grunn av sykdom. Først døde hans syv år gamle bror. Moren og faren døde året etter.

Tanten hans, Umporn Sriwichai, skal ha vært til stede ved redningsstedet og fulgt med på oppdateringer i redningsaksjonen.

Hun har beskrevet sin 25 år gamle nevø, ofte kalt «Coach Ake», som en barmhjertig mann som hjelper til i klosteret og som ville gjort alt for å hjelpe mennesker, og som var dedikert til det unge fotballaget. Ifølge New York Times skal treneren i flere år ha vært en buddhistisk munk. Nå bor han angivelig sammen med sin bestemor.

Han skal ha lært guttene i grotten å meditere for å spare på energien.

– Han lærte guttene i grotten å meditere. Første gangen de engelske dykkerne fant dem, mediterte guttene. Elevene fortalte redningsmennene at Ake hadde lært dem meditasjon for å spare på energien, sa hun til The Australian og la til:

– Jeg vet at han vil holde guttene rolige og glade. Han er veldig glad i guttene fordi han mistet faren sin som veldig ung.

På det som skal være trenerens Facebook-profil har han lagt ut flere bilder og videoer syklende med det som skal være medlemmer av fotballaget - og videoer av ham og guttene.

Adul Sam-On (14):

New York Times skriver at han er født i Myanmar hvor foreldrene hans bor. Han skal ha vært i Thailand for å gå på skole. Ifølge The Guardian pendler han over grensen hver dag.

Gutten snakker fire språk, deriblant engelsk - og var i stand til å kommunisere med de britiske dykkerne som først fant gruppen .

Ifølge AFP skal han ha vært en ivrig fotballspiller som også var glad i å spille piano og gitar.

Duangpetch Promthep (13):

Han skal være fotballagets kaptein, ifølge The Guardian, som videre skriver at thailandske sportsmedier har satt sammen en oversikt over medlemmene.

Lagkameratene skal ha fortalt at han har lederegenskaper og en god sans for humor.

Chanin Wiboonrungruang (11):

Han er den yngste fotballspilleren på laget. Han skal ha spilt fotball i fem år.

Ubekreftede meldinger kom søndag morgen om at de yngste skulle reddes ut først. Det er enda ikke bekreftet hvem som søndag ettermiddag ble reddet ut av grotten.

Chanin kalles ifølge The Guardian for Titan.

Det har i flere dager blitt sagt at han skulle tas først ut når redningsoperasjonen kom i gang. Chanin ble undersøkt av legene mandag, og ble beskrevet med «gul» tilstand. Han var preget av dagene på en hylle langt inne i grotten.

Resten av lagkameratene:

Aekkarat Wobgsukchan (14) og Prachak Sutham (14) skal være fotballagets målvakt. Pipat Bodhi (15) skal ifølge The Guardian ikke være medlem av fotballaget - men skal ha blitt med på lagets trening for å være med kompisen, Aekkarat.

Pornchai Kamluang (16) og Panumat Saengdee (13) var forsvarsspillere på fotballaget, ifølge The Guardian. Saengdee blir beskrevet som en dyktig fotballspiller.

Phirapat Sompiangjai (16) og Sompong Jaiwon (13) skal være lagets midtbanespillere.

Natthawut Thakamsai (14) er en av angrepsspillerne på laget.

Mongkol Boonyiam (13) har spilt fotball siden barnehagen og skal elske fotball så mye at han omtrent alltid går med en fotballskjorte. Favorittlaget er Muangthong United. Han skal også være glad i å svømme og sykle.

– Jeg tror han vil overleve, skal hans mor, Namhom Boonyiam, ha fortalt den thailandske avisen Siam Sport , ifølge The Guardian.