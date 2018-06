HISTORISK: En saudiarabisk kvinne feirer at hun for første gang selv kan sette seg bak rattet. Foto: HAMAD I MOHAMMED / X01444

Kvinner kjører bil for første gang i Saudi-Arabia

Publisert: 24.06.18 02:25

Forbudet mot at kvinner får kjøre bil i Saudi-Arabia ble opphevet natt til søndag. Samtidig sitter sentrale kvinnerettsforkjempere fengslet.

– Jeg er så glad! Jeg lærte å kjøre for 18 år siden i USA, der jeg tok førerkortet. Jeg kan ikke tro at dagen jeg kan kjøre i min egen hjemby har kommet, sier Sarah Alwassia (35), til den saudiarabiske avisen Arab News.

Saudi-Arabia var frem til søndag det eneste landet i verden som forbød kvinner å kjøre bil selv. Før søndag ville en saudiarabisk kvinne ha blitt pågrepet hvis hun satte seg bak rattet. Men landets konge utstedte i september i fjor et dekret som fjernet forbudet. Forbudet ble offisielt opphevet ved midnatt til søndag den 24 juni, klokken 01.00 norsk tid.

– Endelig kan jeg besøke familien min uten å be mannen min kjøre meg, sa 30 år gamle Wala Abu Negm ifølge NTB, da hun satte seg i førersetet i ektemannens Ford og dro av gårde gjennom Riyadhs gater.

At saudiarabiske kvinner for første gang kan få kjøre bil selv, uten å måtte bli fraktet av en mannlig slektning eller sjåfør, har blitt møtt med jubel over hele verden. Men det setter også preg på dagen at en rekke sentrale kvinnerettsaktivister har blitt arrestert de siste ukene.

I mai ble minst ti kvinneforkjempere pågrepet for ifølge myndighetene å ha forsøkt å «undergrave kongedømmets sikkerhet og stabilitet».

Flere av de kvinnene som har blitt arrestert, har vært sentrale i kampen for kvinnelig bilkjøring, og regnes som ikoner i den saudiarabiske kvinnebevegelsen.

Blant dem er Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan og Aziza al-Yousef . Al-Hathloul er kjent som den unge kvinnen som i 2014 ble fengslet i over 70 dager etter å ha forsøkt å kjøre fra De forente arabiske emirater til Saudi-Arabia.

Hun er ifølge The Washington Post blant kvinnerettsforkjemperne som ikke er løslatt enda. The Independent skriver at det til sammen er 17 kvinneforkjempere som har blitt arrestert, og at åtte av dem har blitt løslatt.

Mange saudiarabiske kvinner har tatt førerkort i utlandet og kan nå for første gang kjøre i hjemlandet. De fleste saudiarabiske kvinner har ikke førerkort, og det har ifølge NTB vært lange køer for å ta kjørekursene som har blitt åpnet for kvinner inne på avlukkede områder de siste tre månedene.