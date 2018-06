1 av 7 TIL TOPPS: Den engelske bulldoggen Zsa Zsa (9) stakk av med seieren. JOSH EDELSON / AFP

Zsa Zsa (9) kåret til verdens styggeste hund

Publisert: 24.06.18 06:48 Oppdatert: 24.06.18 06:58

UTENRIKS 2018-06-24T04:48:11Z

Dette sjarmtrollet tar med seg 12.000 kroner etter å ha gått helt til topps i årets konkurranse.

Hva den nye verdensrekordholderen skal bruke pengene på vites ikke, men en ting er klart: Den lange, siklende tungen til den engelske bulldoggen Zsa Zsa (9) fra Minnesota sjarmerte dommerne i senk – til tross for knallhard konkurranse (se bildegalleri øverst i saken).

Matmor Megan Brainard har også sørget for et klart budskap: Det rosa halsbåndet til Zsa Zsa har påskriften «Store jenter sikler». Niåringen tar over tittelen fra mastiffen Martha , som veier 57 kilo, har hengefjes og luft i magen.

Den noe spesielle konkurransen gikk natt til søndag norsk tid av stabelen i byen Petaluma i den amerikanske delstaten California. Hundene går blant annet på rød løper, før de blir evaluert av et dommerpanel.

