OPPRØRT: Hillary Clinton var tydelig opprørt over det som skjer på grensen mellom Mexico og USA i disse dager, under talen på et kvinneforum i New York mandag. Foto: Bebeto Matthews / TT NYHETSBYRÅN

Hillary Clinton om Trumps innvandringspolitikk: - Jeg advarte om at dette kunne skje

Publisert: 18.06.18 23:11

UTENRIKS 2018-06-18T21:11:25Z

I en tale fordømmer den tidligere presidentkandidaten Trumps innvandringpolitikk og kaller praksisen utført ved grensen for «horribelt».

Mange har reagert på Trumps omstridte innvandringspolitikken som skiller familier ved grensen.

Siden slutten av april har over 2000 barn av immigranter blitt tatt fra foreldrene sine og holdt i interneringsleirer av myndighetene etter ankomst i USA.

BAKGRUNN : Her splitter Trump familier: – Hjerteskjærende og forferdelig

Blant dem som har ytret seg negativt om det som skjer ved grensen, er Trumps egen førstedame Melania Trump , som har bedt begge parter om å bli «et land som regjerer med hjertet» i en sjelden uttalelse søndag.

Tidligere førstedame Laura Bush har også uttalte at situasjonen er «hjerteskjærende og umoralsk».

Nå tar også Hillary Clinton, tidligere presidentkandidat, utenriksminister og førstedame et oppgjør med det hun beskriver som «horribelt», ifølge AP .

– Dette er en moralsk og humanitær krise. Alle mennesker med et snev av medfølelse burde være rasende over det som skjer, sa hun under en tale på et kvinneforum i New York mandag.

Hun sa også at hun hadde advart om at noe slikt kunne skje dersom Trump ble president.

– Jeg advarte om at Trumps immigrasjonspolitikk ville resultere i at familier ble separert, foreldre sendt bort fra sine barn, og at grupper med mennesker ville bli krøket samme i tog og busser. Og til vår store sorg er det nettopp det som skjer, sa Clinton.

– Blank løgn

Ifølge amerikanske medier er det ingen lov som krever at familiene som krysser grensen ulovlig skal separeres. Det som er nytt, er imidlertid at alle voksne som blir pågrepet for å ta seg inn i USA på ulovlig vis, nå blir straffeforfulgt .

I praksis betyr det at alle ulovlige innvandrere som tar seg over grensen, inkludert asylsøkere, blir straffeforfulgt i myndighet av justisdepartementet – mens barna blir tatt hånd om av en annen statlig myndighet. I slike tilfeller krever loven at foreldrene fratas barna mens saken pågår.

Trump erklærer mandag, som han også har gjort tidligere, at det er Demokratenes skyld at situasjonen har blitt som den har blitt.

– Det er Demokratenes skyld, de har vært svake og ineffektive i arbeidet med sikkerhet og kriminalitet ved grensen. Fortell dem at de må begynne å tenke på menneskene som er rystet av kriminaliteten som følger med ulovlig innvandring, skriver han i Twitter-tiraden.

Clinton er på sin side var tydelig i sin tale hvor hun benektet for at praksisen har noe med lovgivningen å gjøre.

– La meg være klar når jeg sier at dette ikke har noe Demokratene og innvandringslovgivningen å gjøre, slik Det hvite hus hevder. Dette er blank løgn. Det finnes ingen mandat i amerikansk lov som gir noen rett til å separere familier, sa hun.

Hun fortsatte talen med å si at praksisen undergraver USAS kredibilitet som et symbol på håp og frihet i verden.

– Vi er et bedre land enn et som river familier i fra hverandre og som behandler redde barn som et forhandlingsverktøy, sa hun.