ENIGE: Nord-Koreas leder Kim Jong-un hans kone Ri Sol-ju t.v. og Kinas president Xi Jinping og kona Peng Liyan møttes i Beijing tirsdag. Foto: CCTV / AP / NTB scanpix

Reuters: Kim og Xi enige om atomnedrustning

Publisert: 20.06.18 03:03

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Kinas president Xi Jinping har under samtaler i Beijing blitt enige om en rekke saker, blant dem atomnedrustning, ifølge KCNA.

Kim var tirsdag på sitt tredje besøk i Beijing for å rådføre seg med Kinas president om veien videre i fredsprosessen med USA og Sør-Korea.

Så langt i samtalene skal de to ha kommet til enighet i flere saker som atomnedrustning og en fredsavtale på Korea-halvøya, skriver det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA ifølge Reuters .

Atomnedrustning

Kim skal også ha lovet å samarbeide med Xi om å oppnå «ekte fred» i prosessen som skal «åpne for en ny framtid» på den koreanske halvøya.

Før møtet ga Xi tirsdag uttrykk for at han håper på full iverksettelse av avtalen om full atomnedrustning på Korea-halvøya, ifølge kinesiske medier. Kim inngikk denne avtalen med USAs president Donald Trump i Singapore for en uke siden.

Viktig forhold

Kim skal på forhånd ha gitt uttrykk for takknemlighet og hyllet Kinas arbeid for å sikre nettopp dette, meldte den kinesiske statskanalen CCTV.

Kina er Nord-Koreas viktigste allierte og handelspartner, og landet spiller derfor en sentral rolle i forhandlingene med USA om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet.

Ifølge analytikere viser Kims besøk i Beijing at Kina spiller en sentral rolle i fredsprosessen, og at Kina og Nord-Korea utarbeider en felles strategi overfor USA.