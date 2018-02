STYRTET: Helikopteret var på vei til den jordskjelvrammede delen av Mexico da det styrtet. 13 personer som befant seg på bakken mistet livet, melder flere nyhetsbyråer. Foto: PATRICIA CASTELLANOS / AFP

13 døde i helikopterulykke i Mexico

NTB

Publisert: 17.02.18 20:06

Minst 13 personer døde da et militærhelikopter styrtet i delstaten Oaxaca etter jordskjelvet i Mexico. Landets innenriksminister overlevde.

Innenriksminister Alfonso Navarrete Prida og delstatsguvernør Alejandro Murat var blant dem som var om bord i helikopteret.

De var på vei til den sørvestlige delen av landet for å bevitne ødeleggelsene etter jordskjelvet som rammet landet fredag.

Ofrene befant seg tilsynelatende på bakken, hvor de ventet for å ta imot ministeren da flygeren mistet kontrollen over helikopteret like før landing.

Tolv mennesker omkom på stedet, mens én døde på sykehus, opplyser påtalemyndigheten i Oaxaca. Ytterligere 15 personer ble skadet.

Tre barn var blant de omkomne, melder BBC .

Både ministeren og guvernøren slapp uskadet fra hendelsen.

Ingen personer omkom i selve jordskjelvet, men om lag 50 boliger har fått skader.