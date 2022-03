– I HUSARREST: Den russiske FSB-generalen Sergej Beseda.

Russisk avis hevder Putin har satt sjefspioner i arrest: − Tegn på at det er sprekker i eliten

President Vladimir Putin har satt to av sjefene i etterretningstjenesten FSB i husarrest, fordi de har gitt for dårlig informasjon, melder to fremtredende russiske journalister. En norsk ekspert mener det kan tyde på sprekker i eliten.

Invasjonen i Ukraina har vart i to og en halv uke – uten at Russland tilsynelatende er i nærheten av å innta hovedstaden Kyiv.

De to journalistene og forfatterne Andrej Soldatov og Irina Borogan skriver i den uavhengige nettavisen Meduza at Putin har slått til mot FSBs såkalte femte avdeling. FSB er den russiske føderale sikkerhetstjenesten.

Ifølge deres kilder er FSB-generalen Sergej Beseda og hans nestkommanderende Anatolij Boljukh satt i husarrest.

Det er ingen offisielle bekreftelse på informasjonen.

Det var denne avdelingen av FSB som ga Putin informasjon om den politiske situasjonen i Ukraina før invasjonen, skriver Meduza.

President Vladimir Putin under en tale han holdt i møte med den russiske føderale sikkerhetstjenesten FSB i Moskva i 2021.

Vladimir Putin jobbet selv i FSB-forgjengeren KGB og er kjent for å ha et godt forhold til folk i etterretningen, men nå skal han ifølge den russiske avisen ha gått til angrep på denne avdelingen i etterretningen.

Ansvaret for FSBs utenlandske etterretning

De har blant annet ansvaret for FSBs utenlandske etterretning. FSB skaffet seg retten til å utføre operasjoner i utlandet på slutten av 1990-tallet, da Vladimir Putin var sjef der.

General Beseda skal ha vært i Kyiv bare noen dager før invasjonen, noe som ifølge Meduza bekreftet av FSB. Men de hevder at han bare skulle sjekke beskyttelsen av den russiske ambassaden i ukrainske hovedstaden.

– Dette er en versjon som ingen tror på, skriver avisen.

– Putin innser at han ble villedet

FSB-generalen har helt siden 2014 stått på USAs og EUs sanksjonslister.

Ifølge journalistene i Meduza var det altså denne femte avdelingen som var ansvarlig for å gi Vladimir Putin informasjon om den politiske situasjonen i Ukraina rett før invasjonen.

– Og det ser ut til at Putin etter to uker med krig endelig innser at han rett og slett ble villedet: Avdeling 5 var redd for å irritere lederen og forsynte ham ganske enkelt med det han selv ønsket å høre, hevder de.

Deres kilder rapporterer altså at Beseda og hans nestkommanderende er satt i husarrest. De anklages både for dårlig etterretningsinformasjon og misbruk av midler til operasjonen.

Det har ikke kommet noen offisiell kommentar til påstandene i Meduza.

PYNTER PÅ SANNHETEN: Det skal være vanskelig å avlevere negativ etterretning til Putin, ifølge kilder som har jobbet i Kreml, beskriver forsker Tor Bukkvoll.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier til CNN at angrepet mot en militærbase nær Lviv søndag er et tegn på at krigen ikke går etter planen. Vladimir Putin er ifølge ham «frustrert over det faktum at hans styrker ikke gjør den fremgangen som han hadde regnet med slik at de kunne innta de store byene, inkludert Kyiv».

Norsk forsker: – Grunn til å ta det på alvor

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, forteller til VG at han er kjent med informasjonen, som han har lest på Meduza.

– Jeg kjenner den ene kilden, Andrej Soldatov. Han er en av de beste uavhengige ekspertene på russiske sikkerhetstjenester. Jeg regner med at han er etterrettelig, og mener det er grunn til å ta det han sier på alvor, forteller Bukkvoll.

Bukkvoll sier etterretningen peker i retning av hans tidligere uttalelser, at deler av årsaken til at Putin har satt i gang krigen kan være dårlig etterretning.

– Sjefene det gjelder har ikke nødvendigvis gjort en dårlig jobb, men de har nok ikke våget å si det Putin ikke liker å høre, beskriver Bukkvoll.

RUSSLAND-EKSPERT: Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll.

Ifølge sjefsforskeren skal nok Putin ha sett for seg at operasjonen skulle gå bedre enn den har gjort.

– Når dette viser seg å være feil kan det være fristende å legge skyld på dem som har gitt ham dårlig informasjon.

– Vet ikke hvor langt det vil gå

Bukkvoll forteller at personer som tidligere har jobbet i Kreml, lenger ute i kretsen, har sagt at det har vært vanskelig å komme med negativ etterretning. Det kan gå utover deres posisjon.

– En president som har sittet ved makten i over 20 år kan ha utviklet dårlige løsninger for beslutningstaking. Det skaper en gruppetenkning der informasjonen som avleveres til toppen gjerne pyntes på. Det fører igjen til at avgjørelser tas på feil grunnlag, sier Bukkvoll.

På spørsmål om hva konsekvensen av husarresten kan bli, svarer Bukkvoll:

– Vi vet ikke hvor langt det vil gå, eller om det betyr starten på større utrenskninger. Men det er et tegn på at det er sprekker i eliten. Det er ikke umulig at det kan skje et palasskupp, som har ført til at autoritære regimer har falt før. Men det er for tidlig å si.