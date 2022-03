FREDELIG SØNDAG: Tobarnsfaren Robert Nieduzak (35) hadde tatt med seg sønnen Michal (10) og datteren Helena (7) til den lokale lekeplassen søndag ettermiddag.

Frykt i polske grensebyer etter russisk rakettangrep: − Skremmende når krigen kommer så nær

RADYMNO, POLEN (VG) Søndag morgen falt russiske raketter bare et par mil fra grensen til Polen. I grensebyene i den østlige delen av landet er mange bekymret etter at krigshandlingene har rykket så nær.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

I følge lokale myndigheter ble 35 personer drept og 134 såret etter at et militært treningsanlegg ble bombet tidlig søndag morgen. Anlegget i Yavoriv ligger drøye to mil fra den polske grensen.

Arkitektstudenten Martin (23) sier at han bråvåknet tidlig morgen av lyden av eksplosjoner.

– Jeg skjønte med en gang at det hadde skjedd noe på den ukrainske siden. Jeg ble redd, sier han.

FILMET RAKETTANGREP: Denne videoen sier arkitektstudenten Martin (23) viser rakettangrepet mot en ukrainsk militærbase søndag morgen. Ifølge Martin er videoen filmet av en kamerat av ham.

Han bor hjemme hos foreldrene i byen Laszi, rundt 23 kilometer fra grensen.

Da han våknet og kikket ut av vinduet ved 6-tiden, kunne han se store ildsøyler stige mot himmelen i øst.

– En kamerat av meg som også våknet av eksplosjonene filmet flammehavet, sier Martin, som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort.

LEKER VED GRENSEN: Helena koser seg på lekeplassen i Radymno, bare 25 kilometer fra grensen til Ukraina. I bakgrunnen sleker storebror Michal (7) seg med fotballen.

I landsbyen Radymno, 25 kilometer fra grensen til Ukraina, har tobarnsfaren Robert Nieduzak (35) tatt med seg sønnen Michal (10) og datteren Helena (7) til den lokale lekeplassen søndag ettermiddag.

Lastebilsjåføren sier han er bekymret etter at krigshandlingene har rykket så nær Polens dørstokk.

– Det er skremmende når krigen kommer så nær, for ingen vet hva som vil skje senere. Vi frykter for at det kan bli brukt biologiske våpen i Ukraina, sier han.

Han sier angrepet søndag morgen har satt en støkk i folk som bor i grenseområdet.

– Ja, mange her føler at det er en farlig situasjon. Men både den polske hæren og amerikanerne følger med på det som skjer. De vil ikke tillate at den polske suvereniteten krenkes, sier han.

Nieduzak sier at den militære aktiviteten i grenseområdet har økt betydelig de siste ukene og dagene.

– Lyden av helikoptre er blitt en vane for oss, men det er bra at de følger med, sier han.

35-åringen sier han tidligere jobbet flere år i Skottland, og at han har venner der.

– Vi har mulighet til å dra til Skottland, men vi vil være her, uansett hva som skulle skje, sier han.

Han sier han ble engstelig da han så på tv-nyhetene at russerne hadde bombet en militærbase så nær grensen til Polen.

– Mange her tør ikke lenger gå ut om kvelden, fordi de føler redsel. Jeg kjenner folk som har blitt bekymret etter at de har sett stridsvogner i området her, selv om det bare har vært øvelser.

BEKYMRET: Zbigniew Oszianski (67) sier han er glad Polen er medlem av Nato.

Zbigniew Oszianski (67) ble født ti år etter at andre verdenskrig tok slutt. pensjonisten fra Radymno er ute på sin faste sykkeltur da VG møter ham på et friluftsområde like utenfor landsbyen.

67-åringen er bekymret for at krigen kan eskalere og at invasjonen i Ukraina kan være starten på tredje verdenskrig.

– Jeg frykter for at det kan komme provokasjoner fra Putin. Det er en taktikk han har brukt før. Han tror han er så mektig at han kan gjøre som han vil. Men der tar han feil, sier Oszianski.

Søndag formiddag kom det en jevn strøm av flyktninger til transittmottaket for flyktninger i et kjøpesenter ved grensebyen Korczowa. Der blir mange fraktet videre i busser.

Han er glad for at Polen er medlem av Nato, og er sikker på at alliansen kommer Polen til unnsetning om noe skulle skje.

– Vi ser nå at hele verden står opp mot Putin. Til og med Australia, et land på den andre siden av kloden, har sendt våpen til Ukraina, sier han.