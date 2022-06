LIVSTID: Terrorsiktede Salah Abdeslam (32) ble dømt til livstid i fengsel for medvirkning til terrorangrepet i Paris i 2015.

Paris-terroristen får livstid i fengsel

Terrorsiktede Salah Abdeslam (32) ble onsdag kveld funnet skyldig på alle punkter og dømmes til livstid i fengsel.

Det melder nyhetsbyrået Reuters onsdag kveld.

Terrorangrepet i Paris i november 2015 tok livet av 130 mennesker og er det dødeligste i fransk etterkrigshistorie.

Det var den såkalte Islamske stat (IS) som påtok seg ansvaret for angrepet.

Abdeslam er den hovedtiltalte i saken, og er ifølge Reuters funnet skyldig på alle punkter, inkludert terror og drap. Han er den eneste gjenlevende blant terroristene.

Nekter for drap

Abdeslam nekter for å ha drept eller skadet noen i angrepet, og han utløste aldri bombebeltet han var iført, melder NTB.

Den terrorsiktede har selv sagt at han ombestemte seg i siste øyeblikk, men franske påtalemyndigheter mener bombebeltet hans ikke fungerte.

Dommer Jean-Louis Périès sier onsdag at han også mener bombevesten var defekt.

Under pågripelsen fire måneder etter angrepet, brøt det ut en skuddveksling mellom Abdeslam og politiet der tre politifolk ble skadet.

Lang rettssak

Rettssaken, som har vart i ni måneder, er den største i moderne fransk historie. 20 personer var tiltalt, og 19 av dem ble kjent skyldig, melder NTB.

Videre meldes det at aktor la ned påstand om at Abdeslam dømmes til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Kjennelsen kom onsdag kveld etter en ni måneder lang rettssak.

Hyllet IS

Angrepet skjedde fredag 13. november 2015 og rammet flere steder i den franske hovedstaden.

Terroristene utløste bombebelter ved fotballstadionet Stade de France, konserthuset Bataclan, samt flere barer og restauranter i sentrum av Paris.

Selv om Abdeslam ba ofre etterlatte om unnskyldning under rettssaken, hyllet han likevel IS – gruppen som organiserte angrepet i 2015.

– Jeg vil kondolere og be alle ofrene om unnskyldning. Jeg vet at hatet består, men ber dere i dag om å moderere hatet mot meg, sa Abdeslam.